General Motors винайшли сенсорний екран із можливістю самоочищення

Нова технологія може з'явитись у майбутніх автомобілях концерну General Motors. Вона дозволить тримати сенсорні екрани в чистоті.

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General Motors вигадали технологію, яка дозволить сенсорним дисплеями самостійно очищатися від відбитків пальців. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

У Відомстві з патентів і товарних знаків США виявили патент революційного сенсорного екрану від General Motors. Система використовує фотокаталітичне покриття та фіолетове світло для видалення залишків мастила, відбитків пальців та інших забруднень дисплея.

У патенті зазначено, що сенсорні екрани зі світлодіодною матрицею випромінюють видиме червоне, зелене та синє світло. Фіолетове світло в пропонованому блоці самоочищення є невидимим четвертим світлодіодом, який реагує на фотокаталізатор у прозорому покритті разом із вологою повітря, очищуючи поверхню скла.

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Технологію можна увімкнути вручну або автоматично залежно від кількості сонячного світла або за інших обставин. Це особливо корисно з огляду на те, що General Motors поступово збільшують розміри дисплеїв у своїх автомобілях.

Раніше Фокус писав, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.