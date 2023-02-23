Ford знайшли ефективний спосіб збільшення запасу ходу електромобілів (відео)

Інновація дозволить вирішити проблему зі збільшенням витрати енергії через обігрів салону. Технологію планують застосовувати на багатьох електромобілях бренду.

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Ford вигадав незвичайний спосіб, як збільшити запас ходу електромобілів. Для цього вони зробили обігрів інтер'єру економнішим. Рішення продемонстрували на YouTube-каналі бренду.

Найчастіше запас ходу електромобіля скорочується через використання обігріву салону, який витрачає багато енергії. Щоб уникнути цього, у Ford запропонували використовувати в поверхні інтер'єру обігрівальні елементи.

[ + – ] Обігрівальні елементи встановили в кількох місцях інтер'єру Фото: Скриншот

Рішення протестували на комерційних електромобілях. Для цього типу авто запас ходу є одним із найважливіших показників.

Обігрівальні елементи встановили в кермо, підголовники, дверні панелі, підлокітники, килимки для підлоги, сонцезахисні козирки та панелі під кермом. Вони випромінюють тепло в бік водія та пасажира, не використовуючи клімат-контроль.

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Тести показали, що рішення Ford дозволяє зменшити споживання енергії на 13%. Водночас інженери планують удосконалити свою інновацію, доопрацювавши її ефективність.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.