Ford нашли эффективный способ увеличения запаса хода электромобилей (видео)
Инновация позволит решить проблему с увеличением расхода энергии из-за обогрева салона. Технологию планирует применять на многих электромобилях бренда.
Ford придумали необычный способ, как увеличить запас хода электромобилей. Для этого они сделали обогрев интерьера более экономным. Решение продемонстрировали на YouTube-канале бренда.
Чаще всего запас хода электромобиля сокращается из-за использования обогрева салона, который расходует много энергии. Чтобы избежать этого в Ford предложили использовать в поверхности интерьера обогревающие элементы.
Решение протестировали на коммерческих электромобилях. Для этого типа авто запас хода является одним из самых важных показателей.
Обогревающие элементы установили в рулевое колесо, подголовники, дверные панели, подлокотники, напольные коврики, солнцезащитные козырьки и панели под рулем. Они излучают тепло в сторону водителя и пассажира, не используя климат-контроль.Важно
Тесты показали, что решение Ford позволяет снизить потребление энергии на 13%. Тем временем инженеры планируют усовершенствовать свою инновацию, доработав ее эффективность.
Ранее Фокус сообщал, что Ferrari запатентовали импульсную реактивную систему для увеличения ускорения.