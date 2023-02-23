Ford нашли эффективный способ увеличения запаса хода электромобилей (видео)

Инновация позволит решить проблему с увеличением расхода энергии из-за обогрева салона. Технологию планирует применять на многих электромобилях бренда.

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Ford придумали необычный способ, как увеличить запас хода электромобилей. Для этого они сделали обогрев интерьера более экономным. Решение продемонстрировали на YouTube-канале бренда.

Чаще всего запас хода электромобиля сокращается из-за использования обогрева салона, который расходует много энергии. Чтобы избежать этого в Ford предложили использовать в поверхности интерьера обогревающие элементы.

[ + – ] Обогревающие элементы установили в нескольких местах интерьера Фото: Скриншот

Решение протестировали на коммерческих электромобилях. Для этого типа авто запас хода является одним из самых важных показателей.

Обогревающие элементы установили в рулевое колесо, подголовники, дверные панели, подлокотники, напольные коврики, солнцезащитные козырьки и панели под рулем. Они излучают тепло в сторону водителя и пассажира, не используя климат-контроль.

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Тесты показали, что решение Ford позволяет снизить потребление энергии на 13%. Тем временем инженеры планируют усовершенствовать свою инновацию, доработав ее эффективность.

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