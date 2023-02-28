Китай стал самым крупным экспортером автомобилей в мире — статистика

Поставки автомобилей из Китая продолжают расти самыми высокими темпами в мире. В частности, в другие страны в 2022 году поставили на 120% больше электромобилей, чем годом ранее.

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За 2022 год Китай показал лучшую динамику роста экспорта автомобилей. За прошлый год КНР поставила 2,53 млн авто в другие страны. Об этом сообщили в УкрАвтопроме.

Китайская ассоциация автопроизводителей отметила, что за 2022 год в другие страны экспортировали на 56,7% больше автомобилей, чем за 2021 год. Это связано с увеличением темпов производства.

[ + – ] Китай продемонстрировал самый большой рост экспорта автомобилей за 2022 год Фото: Gavekal Research

Самый заметный рост наблюдается среди электромобилей. За 2022 год в другие страны поставили 679 тысяч таких авто, что на 120% больше, чем годом ранее.

Поставки автомобилей из Китая продолжают расти самыми высокими темпами. Обратная ситуация с Германией, которая потеряла почти половину своего экспорта авто.

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Также Китайская ассоциация автопроизводителей признала концерн SAIC крупнейшим экспортером автомобилей в стране. Второе место закрепилось за Chery, а третье место занял китайский завод Tesla.

Ранее Фокус рассказал, что в Украине сократился импорт новых и подержанных автобусов из других стран, а их таможенная стоимость составила 38,9 млн долларов.