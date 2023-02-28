Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі — статистика

Поставки автомобілів з Китаю продовжують зростати найвищими темпами у світі. Зокрема, в інші країни у 2022 році поставили на 120% більше електромобілів, ніж роком раніше.

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За 2022 рік Китай показав найкращу динаміку зростання експорту автомобілів. За минулий рік КНР поставила 2,53 млн. авто в інші країни. Про це повідомили в Укравтопромі.

Китайська асоціація автовиробників зазначила, що за 2022 рік в інші країни експортували на 56,7% більше автомобілів, ніж за 2021 рік. Це пов'язано зі збільшенням темпів виробництва.

[ + – ] Китай продемонстрував найбільше зростання експорту автомобілів за 2022 рік Фото: Gavekal Research

Найпомітніше зростання спостерігається серед електромобілів. За 2022 рік до інших країн поставили 679 тисяч таких авто, що на 120% більше, ніж роком раніше.

Постачання автомобілів з Китаю продовжують зростати найвищими темпами. Зворотна ситуація із Німеччиною, яка втратила майже половину свого експорту авто.

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Також Китайська асоціація автовиробників визнала концерн SAIC найбільшим експортером автомобілів у країні. Друге місце закріпилося за Chery, а третє зайняв китайський завод Tesla.

Раніше Фокус розповів, що в Україні скоротився імпорт нових та вживаних автобусів з інших країн, а їхня митна вартість склала 38,9 млн доларів.