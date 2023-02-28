Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы
Владельцы роскошных кроссоверов в возрасте до пяти лет рассказали об опыте эксплуатации своих авто. Эксперты выделили модели, которые отличаются своей надежностью.
Эксперты проанализировали надежность роскошных современных кроссоверов и внедорожников. В частности, они выделили модели, от которых лучше держаться подальше. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Роскошные кроссоверы и внедорожники могут предложить высокий комфорт и неплохую проходимость. Тем не менее их высокая стоимость не всегда гарантирует надежность.
Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты провели опрос среди почти 25 тысяч владельцев роскошных кроссоверов. Они выяснили, как часто ломаются их автомобили и сколько времени нужно на устранение неисправностей.
В рейтинг попали только модели авто в возрасте до пяти лет. Среди них есть три кроссовера, которые ломаются чаще всего.Важно
Самые надежные роскошные кроссоверы и внедорожники:
8. BMW X5
Годы выпуска: 2013 — 2018
Рейтинг надежности: 90,0%
Владельцы BMW X5 редко жалуются на неисправности. У 24% автомобилей были обнаружены поломки, которые чаще всего были связаны с электроникой и выхлопной системой.
7. Volvo XC90
Годы выпуска: 2015 — наше время
Рейтинг надежности: 90,6%
У 28% владельцев Volvo XC90 случались поломки. Многие из них были связаны с электроникой, которая не имеет отношения к работе двигателя.
6. Land Rover Range Rover Velar
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 90,7%
Основной проблемой Land Rover Range Rover Velar были проблемы, связанные с кузовом. Тем не менее производитель покрыл 77% стоимости ремонтных работ.
5. Audi Q7
Годы выпуска: 2015 — наше время
Рейтинг надежности: 95,0%
Audi Q7 имеет совсем немного проблемы. В некоторых случаях у модели случались сбои в работе двигателя и электроники. Все неисправности удавалось быстро устранить.
4. Lexus RX
Годы выпуска: 2016 — 2022
Рейтинг надежности: 96,6%
Прошлое поколение Lexus RX оказалось довольно надежным. Жалобы поступали только на внутреннюю отделку и электронику, которая не связана с работой двигателя.
3. Mercedes-Benz GLE
Годы выпуска: 2015 — 2019
Рейтинг надежности: 97,6%
Только 7% владельцев кроссовера рассказали о поломках. Единственными проблемными местами модели оказались электроника и кузов.
1. Porsche Macan
Годы выпуска: 2014 — наше время
Рейтинг надежности: 98,0%
У Porsche Macan не было обнаружено серьезных поломок. Многие неисправности были устранены в кратчайшие сроки.
1. Volkswagen Touareg
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 98,0%
Только у 12% владельцев Volkswagen Touareg возникали проблемы с этой моделью во время эксплуатации. Многие из них оказались незначительными.
Самые ненадежные роскошные кроссоверы и внедорожники:
3. Land Rover Range Rover Sport
Годы выпуска: 2013 — 2022
Рейтинг надежности: 85,6%
Около 38% Land Rover Range Rover Sport сообщили о поломках. Многие из них были связаны с кузовом, тормозами, двигателем и электроникой.
2. Land Rover Range Rover
Годы выпуска: 2013 — 2022
Рейтинг надежности: 85,2%
Land Rover Range Rover хоть и является флагманской моделью бренда, но не может предложить отличную надежность. У внедорожника часто выходят из строя электроника, тормоза, двигатель и выхлопная система.
1. Land Rover Discovery
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 70,7%
Одна из самых дешевых моделей Land Rover оказалась и самой ненадежной. Многие владельцы пожаловались, что у их автомобилей было множество поломок во время эксплуатации.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые ненадежные семейные кроссоверы в возрасте до пяти лет.