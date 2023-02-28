Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы

Владельцы роскошных кроссоверов в возрасте до пяти лет рассказали об опыте эксплуатации своих авто. Эксперты выделили модели, которые отличаются своей надежностью.

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Эксперты проанализировали надежность роскошных современных кроссоверов и внедорожников. В частности, они выделили модели, от которых лучше держаться подальше. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Роскошные кроссоверы и внедорожники могут предложить высокий комфорт и неплохую проходимость. Тем не менее их высокая стоимость не всегда гарантирует надежность.

Совместно со страховой компанией MotorEasy эксперты провели опрос среди почти 25 тысяч владельцев роскошных кроссоверов. Они выяснили, как часто ломаются их автомобили и сколько времени нужно на устранение неисправностей.

В рейтинг попали только модели авто в возрасте до пяти лет. Среди них есть три кроссовера, которые ломаются чаще всего.

Важно

Названы самые надежные большие кроссоверы в возрасте до 5 лет

Самые надежные роскошные кроссоверы и внедорожники:

8. BMW X5

[ + – ] У BMW X5 есть проблемы с электроникой и выхлопной системой Фото: BMW

Годы выпуска: 2013 — 2018

Рейтинг надежности: 90,0%

Владельцы BMW X5 редко жалуются на неисправности. У 24% автомобилей были обнаружены поломки, которые чаще всего были связаны с электроникой и выхлопной системой.

7. Volvo XC90

[ + – ] Volvo XC90 иногда страдает от проблем с электроникой Фото: Volvo

Годы выпуска: 2015 — наше время

Рейтинг надежности: 90,6%

У 28% владельцев Volvo XC90 случались поломки. Многие из них были связаны с электроникой, которая не имеет отношения к работе двигателя.

6. Land Rover Range Rover Velar

[ + – ] У Land Rover Range Rover Velar чаще всего случаются поломки, связанные с кузовом Фото: Land Rover

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 90,7%

Основной проблемой Land Rover Range Rover Velar были проблемы, связанные с кузовом. Тем не менее производитель покрыл 77% стоимости ремонтных работ.

5. Audi Q7

[ + – ] Все поломки Audi Q7 были исправлены за счет производителя Фото: Audi

Годы выпуска: 2015 — наше время

Рейтинг надежности: 95,0%

Audi Q7 имеет совсем немного проблемы. В некоторых случаях у модели случались сбои в работе двигателя и электроники. Все неисправности удавалось быстро устранить.

4. Lexus RX

[ + – ] Lexus RX порадовал своей надежностью Фото: Lexus

Годы выпуска: 2016 — 2022

Рейтинг надежности: 96,6%

Прошлое поколение Lexus RX оказалось довольно надежным. Жалобы поступали только на внутреннюю отделку и электронику, которая не связана с работой двигателя.

3. Mercedes-Benz GLE

[ + – ] Mercedes-Benz GLE не имеет серьезных недостатков Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 2015 — 2019

Рейтинг надежности: 97,6%

Только 7% владельцев кроссовера рассказали о поломках. Единственными проблемными местами модели оказались электроника и кузов.

1. Porsche Macan

[ + – ] Ремонт неисправностей Porsche Macan часто занимал менее недели Фото: Porsche

Годы выпуска: 2014 — наше время

Рейтинг надежности: 98,0%

У Porsche Macan не было обнаружено серьезных поломок. Многие неисправности были устранены в кратчайшие сроки.

1. Volkswagen Touareg

[ + – ] Volkswagen Touareg редко страдает от серьезных поломок Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 98,0%

Только у 12% владельцев Volkswagen Touareg возникали проблемы с этой моделью во время эксплуатации. Многие из них оказались незначительными.

Самые ненадежные роскошные кроссоверы и внедорожники:

3. Land Rover Range Rover Sport

[ + – ] У Land Rover Range Rover Sport есть проблемы с двигателем и электроникой Фото: Land Rover

Годы выпуска: 2013 — 2022

Рейтинг надежности: 85,6%

Около 38% Land Rover Range Rover Sport сообщили о поломках. Многие из них были связаны с кузовом, тормозами, двигателем и электроникой.

2. Land Rover Range Rover

[ + – ] Land Rover Range Rover имеет множество проблем Фото: Land Rover

Годы выпуска: 2013 — 2022

Рейтинг надежности: 85,2%

Land Rover Range Rover хоть и является флагманской моделью бренда, но не может предложить отличную надежность. У внедорожника часто выходят из строя электроника, тормоза, двигатель и выхлопная система.

1. Land Rover Discovery

[ + – ] Land Rover Discovery признали самым ненадежным роскошным внедорожником Фото: Land Rover

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 70,7%

Одна из самых дешевых моделей Land Rover оказалась и самой ненадежной. Многие владельцы пожаловались, что у их автомобилей было множество поломок во время эксплуатации.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые ненадежные семейные кроссоверы в возрасте до пяти лет.