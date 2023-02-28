Названі найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери

Власники розкішних кросоверів до п'яти років розповіли про досвід експлуатації своїх авто. Експерти виділили моделі, що відрізняються своєю надійністю.

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Експерти проаналізували надійність розкішних сучасних кросоверів і позашляховиків. Зокрема, вони виділили моделі, від яких краще триматися подалі. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Розкішні кросовери та позашляховики можуть запропонувати високий комфорт і непогану прохідність. Проте їхня висока вартість не завжди гарантує надійність.

Спільно зі страховою компанією MotorEasy експерти провели опитування серед майже 25 тисяч власників розкішних кросоверів. Вони з'ясували, як часто ламаються їхні автомобілі та скільки часу потрібно на усунення несправностей.

До рейтингу потрапили лише моделі авто віком до п'яти років. Серед них є три кросовери, які ламаються найчастіше.

Важливо

Названі найнадійніші великі кросовери віком до 5 років

Найнадійніші розкішні кросовери та позашляховики:

8. BMW X5

[ + – ] У BMW X5 є проблеми з електронікою та вихлопною системою Фото: BMW

Роки випуску: 2013 — 2018

Рейтинг надійності: 90,0%

Власники BMW X5 рідко нарікають на несправності. У 24% автомобілів були виявлені поломки, які найчастіше були пов'язані з електронікою та вихлопною системою.

7. Volvo XC90

[ + – ] Volvo XC90 іноді страждає від проблем із електронікою Фото: Volvo

Роки випуску: 2015 — наш час

Рейтинг надійності: 90,6%

У 28% власників Volvo XC90 траплялися поломки. Багато які з них були пов'язані з електронікою, яка не має стосунку до роботи двигуна.

6. Land Rover Range Rover Velar

[ + – ] У Land Rover Range Rover Velar найчастіше трапляються поломки, пов'язані з кузовом Фото: Land Rover

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 90,7%

Основною проблемою Land Rover Range Rover Velar були проблеми, пов'язані з кузовом. Проте виробник покрив 77% вартості ремонтних робіт.

5. Audi Q7

[ + – ] Усі поломки Audi Q7 були виправлені за рахунок виробника Фото: Audi

Роки випуску: 2015 — наш час

Рейтинг надійності: 95,0%

Audi Q7 має зовсім небагато проблем. У деяких випадках у моделі траплялися збої в роботі двигуна й електроніки. Усі несправності вдавалося швидко усунути.

4. Lexus RX

[ + – ] Lexus RX порадував своєю надійністю Фото: Lexus

Роки випуску: 2016 — 2022

Рейтинг надійності: 96,6%

Минуле покоління Lexus RX виявилося досить надійним. Скарги надходили лише на внутрішнє оздоблення й електроніку, яка не пов'язана з роботою двигуна.

3. Mercedes-Benz GLE

[ + – ] Mercedes-Benz GLE не має серйозних недоліків Фото: Mercedes-Benz

Роки випуску: 2015 — 2019

Рейтинг надійності: 97,6%

Лише 7% власників кросовера розповіли про поломки. Єдиними проблемними місцями моделі виявилися електроніка та кузов.

1. Porsche Macan

[ + – ] Ремонт несправностей Porsche Macan часто займав менш ніж тиждень Фото: Porsche

Роки випуску: 2014 — наш час

Рейтинг надійності: 98,0%

Porsche Macan не виявила серйозних поломок. Багато несправностей усунули в найкоротші терміни.

1. Volkswagen Touareg

[ + – ] Volkswagen Touareg рідко страждає від серйозних поломок Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 98,0%

Тільки у 12% власників Volkswagen Touareg виникали проблеми з цією моделлю під час експлуатації. Багато які з них виявилися незначними.

Найненадійніші розкішні кросовери та позашляховики:

3. Land Rover Range Rover Sport

[ + – ] У Land Rover Range Rover Sport є проблеми з двигуном і електронікою Фото: Land Rover

Роки випуску: 2013 — 2022

Рейтинг надійності: 85,6%

Близько 38% власників Land Rover Range Rover Sport повідомили про поломки. Багато з них були пов'язані з кузовом, гальмами, двигуном і електронікою.

2. Land Rover Range Rover

[ + – ] Land Rover Range Rover має багато проблем Фото: Land Rover

Роки випуску: 2013 — 2022

Рейтинг надійності: 85,2%

Land Rover Range Rover хоч і є флагманською моделлю бренду, але не може запропонувати відмінну надійність. У позашляховика часто виходять із ладу електроніка, гальма, двигун і вихлопна система.

1. Land Rover Discovery

[ + – ] Land Rover Discovery визнали найненадійнішим розкішним позашляховиком Фото: Land Rover

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 70,7%

Одна з найдешевших моделей Land Rover виявилася й найненадійнішою. Багато власників поскаржилися, що їхні автомобілі мали безліч поломок під час експлуатації.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найненадійніші сімейні кросовери віком до п'яти років.