Kia рассекретили внешность своего флагманского электрокроссовера до премьеры (фото)

Kia EV9 станет самым большим и технологичным электрическим кроссовером бренда. Новые снимки демонстрируют внешность будущей флагманской модели.

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Большой семиместный электрический кроссовер Kia EV9 раскрыл некоторые элементы своей внешности перед премьерой. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

В марте серийный Kia EV9 впервые будет рассекречен публике. Пока бренд дразнит фанатов новыми снимками модели.

[ + – ] Kia EV9 будет отличаться от других моделей бренда характерным силуэтом Фото: Kia

Серийная версия кроссовера будет очень похожа на концепт EV9. Электромобиль сохранит необычный силуэт и впечатляющую переднюю и заднюю оптику.

Спереди электрокроссовер получит фирменную графику Kia, которая имеет название "тигровый нос". От традиционной решетки радиатора решили отказаться.

[ + – ] Электрокроссовер не получит традиционную решетку радиатора Фото: Kia

Серийный автомобиль получит 21-дюймовые колесные диски и массивные расширители колесных арок. Интерьер новинки пока держится в секрете.

Отделка салона будет изготовлена ​​из переработанных пластиковых бутылок и шерстяного волокна. Пол покроют старыми рыболовными сетями.

[ + – ] Интерьер серийного Kia EV9 будет лишь отдаленно напоминать концепт

Габариты Kia EV9:

длина — 4930 мм;

ширина — 2055 мм;

высота — 1790 мм;

колесная база — 3100 мм.

Выход Kia EV9 запланирован на конец 2023 года. Он будет основан на модульной платформе E-GMP, что позволит установить в него аккумуляторную батарею большой емкости.

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По слухам, электрический кроссовер предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версии. Максимальный запас хода составит более 450 км.

Ранее Фокус рассказал, что Hyundai готовят новый бюджетный электрокроссовер с запасом хода 400 км.