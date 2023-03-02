Kia рассекретили внешность своего флагманского электрокроссовера до премьеры (фото)
Kia EV9 станет самым большим и технологичным электрическим кроссовером бренда. Новые снимки демонстрируют внешность будущей флагманской модели.
Большой семиместный электрический кроссовер Kia EV9 раскрыл некоторые элементы своей внешности перед премьерой. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.
В марте серийный Kia EV9 впервые будет рассекречен публике. Пока бренд дразнит фанатов новыми снимками модели.
Серийная версия кроссовера будет очень похожа на концепт EV9. Электромобиль сохранит необычный силуэт и впечатляющую переднюю и заднюю оптику.
Спереди электрокроссовер получит фирменную графику Kia, которая имеет название "тигровый нос". От традиционной решетки радиатора решили отказаться.
Серийный автомобиль получит 21-дюймовые колесные диски и массивные расширители колесных арок. Интерьер новинки пока держится в секрете.
Отделка салона будет изготовлена из переработанных пластиковых бутылок и шерстяного волокна. Пол покроют старыми рыболовными сетями.
Габариты Kia EV9:
- длина — 4930 мм;
- ширина — 2055 мм;
- высота — 1790 мм;
- колесная база — 3100 мм.
Выход Kia EV9 запланирован на конец 2023 года. Он будет основан на модульной платформе E-GMP, что позволит установить в него аккумуляторную батарею большой емкости.Важно
По слухам, электрический кроссовер предложат в 200-сильной заднеприводной и 400-сильной полноприводной версии. Максимальный запас хода составит более 450 км.
Ранее Фокус рассказал, что Hyundai готовят новый бюджетный электрокроссовер с запасом хода 400 км.