Kia розсекретили зовнішність свого флагманського електрокросовера до прем'єри (фото)

Kia EV9 стане найбільшим і найтехнологічнішим електричним кросовером бренду. Нові знімки демонструють зовнішність майбутньої флагманської моделі.

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Великий семимісний електричний кросовер Kia EV9 відкрив деякі елементи своєї зовнішності перед прем'єрою. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

У березні серійний Kia EV9 уперше розсекретять публіці. Поки що бренд дражнить фанатів новими знімками моделі.

[ + – ] Kia EV9 відрізнятиметься від інших моделей бренду характерним силуетом Фото: Kia

Серійна версія кросовера буде дуже схожа на концепт EV9. Електромобіль збереже незвичайний силует і разючу передню та задню оптику.

Попереду електрокросовер отримає фірмову графіку Kia, яка має назву "тигровий ніс". Від традиційної решітки радіатора вирішили відмовитися.

[ + – ] Електрокросовер не отримає традиційну решітку радіатора Фото: Kia

Серійний автомобіль отримає 21-дюймові колісні диски та масивні розширювачі колісних арок. Інтер'єр новинки поки що тримається в секреті.

Оздоблення салону буде виготовлено з перероблених пластикових пляшок і шерстяного волокна. Підлогу покриють старими рибальськими сітями.

[ + – ] Інтер'єр серійного Kia EV9 лише віддалено нагадуватиме концепт

Габарити Kia EV9:

довжина — 4930 мм;

ширина — 2055 мм;

висота — 1790 мм;

колісна база — 3100 мм.

Вихід Kia EV9 заплановано на кінець 2023 року. Він буде заснований на модульній платформі E-GMP, що дозволить встановити акумуляторну батарею великої ємності.

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За чутками, електричний кросовер запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версії. Максимальний запас ходу становитиме понад 450 км.

Раніше Фокус розповів, що Hyundai готують новий бюджетний електрокросовер із запасом ходу 400 км.