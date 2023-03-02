Kia розсекретили зовнішність свого флагманського електрокросовера до прем'єри (фото)
Kia EV9 стане найбільшим і найтехнологічнішим електричним кросовером бренду. Нові знімки демонструють зовнішність майбутньої флагманської моделі.
Великий семимісний електричний кросовер Kia EV9 відкрив деякі елементи своєї зовнішності перед прем'єрою. Про це повідомили на сайті AutoExpress.
У березні серійний Kia EV9 уперше розсекретять публіці. Поки що бренд дражнить фанатів новими знімками моделі.
Серійна версія кросовера буде дуже схожа на концепт EV9. Електромобіль збереже незвичайний силует і разючу передню та задню оптику.
Попереду електрокросовер отримає фірмову графіку Kia, яка має назву "тигровий ніс". Від традиційної решітки радіатора вирішили відмовитися.
Серійний автомобіль отримає 21-дюймові колісні диски та масивні розширювачі колісних арок. Інтер'єр новинки поки що тримається в секреті.
Оздоблення салону буде виготовлено з перероблених пластикових пляшок і шерстяного волокна. Підлогу покриють старими рибальськими сітями.
Габарити Kia EV9:
- довжина — 4930 мм;
- ширина — 2055 мм;
- висота — 1790 мм;
- колісна база — 3100 мм.
Вихід Kia EV9 заплановано на кінець 2023 року. Він буде заснований на модульній платформі E-GMP, що дозволить встановити акумуляторну батарею великої ємності.Важливо
За чутками, електричний кросовер запропонують у 200-сильній задньопривідній і 400-сильній повнопривідній версії. Максимальний запас ходу становитиме понад 450 км.
Раніше Фокус розповів, що Hyundai готують новий бюджетний електрокросовер із запасом ходу 400 км.