General Motors готують електричні кросовер та пікап з незвичайним дизайном (фото)

Концепти можуть стати основою майбутніх моделей концерну General Motors. Їх оснастять електромоторами та підготують для бездоріжжя.

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У General Motors показали дизайн двох майбутніх електрокросоверів із брутальним дизайном. Вони увійдуть до середнього цінового сегменту. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Студія дизайну General Motors показала зображення двох нових електричних кросоверів. Один з них схожий на більш футуристичну версію Chevrolet Trailblazer, а другий компактний GMC Hummer EV.

General Motors поки пропонують не дуже багато моделей в сегментах компактних кросоверів і пікапів на електротязі. Показані на знімках автомобілі можуть усунути цю ситуацію.

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Електричний кросовер отримав виразний дизайн із вузькими передніми фарами, з'єднаними світлодіодною смугою. Позаду розташовані незвичайні дворядні ліхтарі.

Друга модель є електричним пікапом, натхненним армійським Humvee. Дах виконаний з брезенту, а інтер'єр виконаний у мінімалістичному стилі. До моделі пропонується маленький трейлер, який може виконувати роль командного пункту.

Поки що ніяких подробиць про майбутні моделі невідомо. General Motors часто публікують роботи своєї студії дизайну, які пізніше стають джерелом натхнення нових автомобілів.

Раніше Фокус писав, що в США було презентовано новий кросовер Buick Encore GX.