General Motors готовят электрические кроссовер и пикап с необычным дизайном (фото)

Концепты могут стать основой для будущих моделей концерна General Motors. Их оснастят электромоторами и подготовят для бездорожья.

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В General Motors показали дизайн двух будущих электрокроссоверов с брутальным дизайном. Они войдут в средний ценовой сегмент. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Студия дизайна General Motors показала изображения двух новых электрических кроссоверов. Один из них похож на более футуристичную версию Chevrolet Trailblazer, а второй — компактный GMC Hummer EV.

General Motors пока предлагают не особо много моделей в сегментах компактных кроссоверов и пикапов на электротяге. Показанные на снимках автомобили могут исправить эту ситуацию.

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Электрический кроссовер получил выразительный дизайн с узкими передними фарами, соединенными светодиодной полосой. Сзади расположены необычные двухрядные фонари.

Вторая модель представляет собой электрический пикап, вдохновленный армейским Humvee. Крыша выполнена из брезента, а интерьер выполнен в минималистичном стиле. К модели предлагается небольшой трейлер, который может выполнять роль командного пункта.

Пока никаких подробностей о будущих моделях неизвестно. General Motors часто публикуют работы своей студии дизайна, которые позже становятся источником вдохновения для новых автомобилей.

Ранее Фокус писал, что в США был презентован новый кроссовер Buick Encore GX.