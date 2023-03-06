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Итальянский британец: представлено эксклюзивное роскошное купе Bentley (фото)

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новый Bentley Mulsanne
Bentley Mulsanne Coupe построили в Италии

Bentley Mulsanne Coupe отличается элегантным дизайном и роскошным внутренним убранством. Седан оснащен 512-сильным V8 с турбонаддувом.

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Опубликованы первые фото Bentley Mulsanne Coupe. Роскошную модель выпустят лимитировааной серией. Об этом сообщается на сайте компании ARES Modena.

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новый Bentley Mulsanne Fullscreen
Задняя часть Mulsanne полностью переделана

Именно это итальянское ателье, а не Bentley, создало купе. Хотя седан Mulsanne не выпускают с 2020 года, в ARES Modena все же решили вернуть модель в производство и сделать ее двухдверной. Новичок стал преемником Bentley Brooklands.

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новый Bentley Mulsanne Fullscreen
В отделке салона сочетаются кожа и дерево

Тюнинг Bentley Mulsanne затронул кузов авто – его кардинально переделали. От задних дверей отказались, а передние – удлинили. Кроме того, увеличен угол наклона задних стоек крыши. Примечательно, что крыша и двери выполнены из карбона.

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Салон Bentley Mulsanne Coupe отделан кожей и деревом. Передние сиденья у купе новые, а сзади вместо дивана установлены два отдельных кресла. За доплату доступен большой люк в крыше.

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новый Bentley Mulsanne Fullscreen
Сзади установлены два отдельных кресла

Автомобиль оснащен стандартным 6,75-литровым V8 твин-турбо мощностью 512 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Максимальная скорость составляет 296 км/ч. Динамические характеристики не разглашают, но седан с таким мотором разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с.

Ранее Фокус сообщал, что Bentley прекратят выпуск своих самых мощных моделей.