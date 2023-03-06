Итальянский британец: представлено эксклюзивное роскошное купе Bentley (фото)

Bentley Mulsanne Coupe отличается элегантным дизайном и роскошным внутренним убранством. Седан оснащен 512-сильным V8 с турбонаддувом.

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Опубликованы первые фото Bentley Mulsanne Coupe. Роскошную модель выпустят лимитировааной серией. Об этом сообщается на сайте компании ARES Modena.

[ + – ] Задняя часть Mulsanne полностью переделана

Именно это итальянское ателье, а не Bentley, создало купе. Хотя седан Mulsanne не выпускают с 2020 года, в ARES Modena все же решили вернуть модель в производство и сделать ее двухдверной. Новичок стал преемником Bentley Brooklands.

[ + – ] В отделке салона сочетаются кожа и дерево

Тюнинг Bentley Mulsanne затронул кузов авто – его кардинально переделали. От задних дверей отказались, а передние – удлинили. Кроме того, увеличен угол наклона задних стоек крыши. Примечательно, что крыша и двери выполнены из карбона.

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Салон Bentley Mulsanne Coupe отделан кожей и деревом. Передние сиденья у купе новые, а сзади вместо дивана установлены два отдельных кресла. За доплату доступен большой люк в крыше.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла

Автомобиль оснащен стандартным 6,75-литровым V8 твин-турбо мощностью 512 л. с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Максимальная скорость составляет 296 км/ч. Динамические характеристики не разглашают, но седан с таким мотором разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с.

Ранее Фокус сообщал, что Bentley прекратят выпуск своих самых мощных моделей.