Італійський британець: представлене ексклюзивне розкішне купе Bentley (фото)
Bentley Mulsanne Coupe відрізняється елегантним дизайном і розкішним внутрішнім оздобленням. Седан оснащений 512-сильним V8 із турбонаддувом.
Опубліковано перші фото Bentley Mulsanne Coupe. Розкішну модель випустять лімітованою серією. Про це повідомляється на сайті компанії ARES Modena.
Саме це італійське ательє, а не Bentley, створило купе. Хоча седан Mulsanne не випускають з 2020 року, в ARES Modena все ж таки вирішили повернути модель у виробництво і зробити її дводверною. Новачок став наступником Bentley Brooklands.
Тюнінг Bentley Mulsanne торкнувся кузова авто — його кардинально переробили. Від задніх дверей відмовилися, а передні подовжили. Крім того, збільшено кут нахилу задніх стійок даху. Примітно, що дах та двері виконані з карбону.
Салон Bentley Mulsanne Coupe оброблений шкірою та деревом. Передні сидіння у купе нові, а ззаду замість дивана встановлені два окремі крісла. За доплату доступний великий люк у даху.
Автомобіль оснащений стандартним 6,75-літровим V8 твін-турбо потужністю 512 к. с. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Максимальна швидкість становить 296 км/год. Динамічні характеристики не розголошують, але седан з таким двигуном розганяється до 100 км/год за 5,3 с.
Раніше Фокус повідомляв, що Bentley припинять випуск своїх найпотужніших моделей.