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Авто

Італійський британець: представлене ексклюзивне розкішне купе Bentley (фото)

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новий Bentley Mulsanne
Bentley Mulsanne Coupe збудували в Італії

Bentley Mulsanne Coupe відрізняється елегантним дизайном і розкішним внутрішнім оздобленням. Седан оснащений 512-сильним V8 із турбонаддувом.

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Опубліковано перші фото Bentley Mulsanne Coupe. Розкішну модель випустять лімітованою серією. Про це повідомляється на сайті компанії ARES Modena.

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новий Bentley Mulsanne Fullscreen
Задня частина Mulsanne повністю перероблена

Саме це італійське ательє, а не Bentley, створило купе. Хоча седан Mulsanne не випускають з 2020 року, в ARES Modena все ж таки вирішили повернути модель у виробництво і зробити її дводверною. Новачок став наступником Bentley Brooklands.

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новий Bentley Mulsanne Fullscreen
В обробці салону поєднуються шкіра та дерево

Тюнінг Bentley Mulsanne торкнувся кузова авто — його кардинально переробили. Від задніх дверей відмовилися, а передні подовжили. Крім того, збільшено кут нахилу задніх стійок даху. Примітно, що дах та двері виконані з карбону.

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Салон Bentley Mulsanne Coupe оброблений шкірою та деревом. Передні сидіння у купе нові, а ззаду замість дивана встановлені два окремі крісла. За доплату доступний великий люк у даху.

Bentley Mulsanne Coupe, Bentley Mulsanne, Bentley Mulsanne Ares, новий Bentley Mulsanne Fullscreen
Ззаду встановлено два окремі крісла

Автомобіль оснащений стандартним 6,75-літровим V8 твін-турбо потужністю 512 к. с. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Максимальна швидкість становить 296 км/год. Динамічні характеристики не розголошують, але седан з таким двигуном розганяється до 100 км/год за 5,3 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Bentley припинять випуск своїх найпотужніших моделей.