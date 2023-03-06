Італійський британець: представлене ексклюзивне розкішне купе Bentley (фото)

Bentley Mulsanne Coupe відрізняється елегантним дизайном і розкішним внутрішнім оздобленням. Седан оснащений 512-сильним V8 із турбонаддувом.

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Опубліковано перші фото Bentley Mulsanne Coupe. Розкішну модель випустять лімітованою серією. Про це повідомляється на сайті компанії ARES Modena.

[ + – ] Задня частина Mulsanne повністю перероблена

Саме це італійське ательє, а не Bentley, створило купе. Хоча седан Mulsanne не випускають з 2020 року, в ARES Modena все ж таки вирішили повернути модель у виробництво і зробити її дводверною. Новачок став наступником Bentley Brooklands.

[ + – ] В обробці салону поєднуються шкіра та дерево

Тюнінг Bentley Mulsanne торкнувся кузова авто — його кардинально переробили. Від задніх дверей відмовилися, а передні подовжили. Крім того, збільшено кут нахилу задніх стійок даху. Примітно, що дах та двері виконані з карбону.

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Салон Bentley Mulsanne Coupe оброблений шкірою та деревом. Передні сидіння у купе нові, а ззаду замість дивана встановлені два окремі крісла. За доплату доступний великий люк у даху.

[ + – ] Ззаду встановлено два окремі крісла

Автомобіль оснащений стандартним 6,75-літровим V8 твін-турбо потужністю 512 к. с. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Максимальна швидкість становить 296 км/год. Динамічні характеристики не розголошують, але седан з таким двигуном розганяється до 100 км/год за 5,3 с.

Раніше Фокус повідомляв, що Bentley припинять випуск своїх найпотужніших моделей.