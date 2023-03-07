Honda показала беспилотный электрокар с продвинутым искусственным интеллектом (видео)

Honda AWV предназначен для упрощения работы строительных бригад. Беспилотный погрузчик имеет низкую погрузочную платформу и может управляться при помощи специального планшета.

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Honda представили автономный рабочий погрузчик с грузоподъемностью 900 кг. Он может работать до 10 часов без подзарядки. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Honda AWV представляет собой небольшую грузовую платформу с автономным управлением. Он имеет низкую погрузочную площадь и оснащен передовым искусственным интеллектом.

[ + – ] Honda AWV может перевозить до 900 кг груза Фото: Honda

Автономный погрузчик может развивать скорость до 16 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи составляет 18,6 кВт⋅ч.

[ + – ] Honda AWV сможет значительно облегчить работу строительных бригад Фото: Honda

Во время работы Honda AWV способен ориентироваться в районах, где глобальная навигационная спутниковая система имеет слабый сигнал или недоступна. Он также отлично распознает препятствия.

Оператор может самостоятельно задавать маршрут погрузчика. Для этого можно использовать специальный планшет.

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"Мы считаем, что Honda AWV может быть ценным решением для поддержки строительных бригад, а также для повышения эффективности и безопасности рабочих площадок", — заявил менеджер по системному проектированию в American Honda Motor Co. Inc Джейсон ВанБюрен.

Ранее Фокус писал, что Hyundai представили беспилотные автомобили, которые могут ездить боком и разворачиваться на месте.