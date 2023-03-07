Honda показала безпілотний електрокар із просунутим штучним інтелектом (відео)
Honda AWV призначений для спрощення роботи будівельних бригад. Безпілотний навантажувач має низьку платформу навантаження і може керуватися за допомогою спеціального планшета.
Honda представили автономний робочий навантажувач із вантажопідйомністю 900 кг. Він може працювати до 10 години без підзарядки. Про це розповіли на сайті Motor1.
Honda AWV являє собою невелику вантажну платформу з автономним керуванням. Він має низьку вантажну площу та оснащений передовим штучним інтелектом.
Автономний навантажувач може розвивати швидкість до 16 км/год. Місткість акумуляторної батареї становить 18,6 кВт·год.
Під час роботи Honda AWV здатна орієнтуватися в районах, де глобальна навігаційна супутникова система має слабкий сигнал або недоступна. Він також добре розпізнає перешкоди.
Оператор може самостійно задавати маршрут навантажувача. Для цього можна використати спеціальний планшет.Важливо
"Ми вважаємо, що Honda AWV може бути цінним рішенням для підтримки будівельних бригад, а також для підвищення ефективності та безпеки робочих майданчиків", — заявив менеджер із системного проєктування в American Honda Motor Co. Inc Джейсон Ван Бюрен.
Раніше Фокус писав, що Hyundai представили безпілотні автомобілі, які можуть їздити боком та розвертатися на місці.