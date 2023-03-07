Honda показала безпілотний електрокар із просунутим штучним інтелектом (відео)

Honda AWV призначений для спрощення роботи будівельних бригад. Безпілотний навантажувач має низьку платформу навантаження і може керуватися за допомогою спеціального планшета.

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Honda представили автономний робочий навантажувач із вантажопідйомністю 900 кг. Він може працювати до 10 години без підзарядки. Про це розповіли на сайті Motor1.

Honda AWV являє собою невелику вантажну платформу з автономним керуванням. Він має низьку вантажну площу та оснащений передовим штучним інтелектом.

[ + – ] Honda AWV може перевозити до 900 кг вантажу Фото: Honda

Автономний навантажувач може розвивати швидкість до 16 км/год. Місткість акумуляторної батареї становить 18,6 кВт·год.

[ + – ] Honda AWV зможе значно полегшити роботу будівельних бригад Фото: Honda

Під час роботи Honda AWV здатна орієнтуватися в районах, де глобальна навігаційна супутникова система має слабкий сигнал або недоступна. Він також добре розпізнає перешкоди.

Оператор може самостійно задавати маршрут навантажувача. Для цього можна використати спеціальний планшет.

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"Ми вважаємо, що Honda AWV може бути цінним рішенням для підтримки будівельних бригад, а також для підвищення ефективності та безпеки робочих майданчиків", — заявив менеджер із системного проєктування в American Honda Motor Co. Inc Джейсон Ван Бюрен.

Раніше Фокус писав, що Hyundai представили безпілотні автомобілі, які можуть їздити боком та розвертатися на місці.