Три электромотора и свыше 1000 сил: раскрыты подробности преемника Lamborghini Aventador

Инженеры доработали атмосферный двигатель V12 от Aventador и дополнили его тремя электромоторами. Суперкар построят на новой архитектуре, созданной для гибридных моделей Lamborghini.

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Новая архитектура для гибридного суперкара Lamborghini получила кодовое название LB744. Модель будет оснащаться усовершенствованным 6,5-литровым двигателем V12 и тремя электромоторами.

Бензиновый двигатель был существенно доработан. Он стал легче на 17 кг легче и мощнее на 55 л.с. Для этого инженеры модифицировали воздуховоды, установили новую систему сгорания с увеличенной степенью сжатия и улучшили выхлопную систему.

[ + – ] Безниновый двигатель V12 стал мощнее и легче Фото: Lamborghini [ + – ] ДВС дополнят тремя электромоторами Фото: Lamborghini

Мощность 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 теперь составляет 814 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Это самый мощный мотор в истории итальянского бренда.

Двигатель дополнят три электромотора, что позволит увеличить отдачу силовой установки до 1015 л.с. Она будет работать в паре с новой восьмиступенчатой коробкой переключения передач с двойным сцеплением.

Атмосферный V12 снова будет установлен посередине. Тем не менее теперь он повернут на 180 градусов для соединения с электромоторами.

[ + – ] Новый суперкар Lamborghini сможет ездить только на электротяге Фото: Lamborghini

Бензиновый двигатель будет передавать мощность на задние колеса, а электромоторы — на передние. Помимо этого суперкар сможет работать только на электротяге.

Аккумуляторную батарею емкостью 3,8 кВтч разместили в трансмиссионном туннеле между водителем и пассажиром. Полная зарядка от внешнего источника питания занимает 30 минут, но он способен заряжаться и во время работы бензинового двигателя.

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