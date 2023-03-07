Три електромотори та понад 1000 сил: розкрито подробиці наступника Lamborghini Aventador

Інженери доопрацювали атмосферний двигун V12 від Aventador та доповнили його трьома електромоторами. Суперкар збудують на новій архітектурі, створеній для гібридних моделей Lamborghini.

Related video

Lamborghini вперше розповіли подробиці про силову установку спадкоємця суперкара Aventador, який може бути представлений вже в 2023 році. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Нова архітектура для гібридного суперкара Lamborghini отримала кодову назву LB744. Модель буде оснащуватися удосконаленим 6,5-літровим двигуном V12 та трьома електромоторами.

Бензиновий двигун був суттєво доопрацьований. Він став легшим на 17 кг і потужнішим на 55 к.с. Для цього інженери модифікували повітроводи, встановили нову систему згоряння зі збільшеним ступенем стиснення та покращили вихлопну систему.

[ + – ] Бензиновий двигун V12 став потужнішим і легшим Фото: Lamborghini [ + – ] ДВЗ доповнять трьома електромоторами Фото: Lamborghini

Потужність 6,5-літрового атмосферного двигуна V12 становить 814 к.с. і 725 Нм крутного моменту. Це найпотужніший двигун в історії італійського бренду.

Двигун доповнять три електромотори, що дозволить збільшити віддачу силової установки до 1015 к.с. Вона працюватиме в парі з новою восьмиступінчастою коробкою перемикання передач із подвійним зчепленням.

Атмосферний V12 знову буде встановлений посередині. Тим не менш, тепер він повернутий на 180 градусів для з'єднання з електромоторами.

[ + – ] Новий суперкар Lamborghini зможе їздити лише на електротязі Фото: Lamborghini

Бензиновий двигун передаватиме потужність на задні колеса, а електромотори на передні. Крім цього суперкар зможе працювати лише на електротязі.

Акумуляторну батарею ємністю 3,8 кВтг розмістили у трансмісійному тунелі між водієм та пасажиром. Повна зарядка від зовнішнього джерела живлення займає 30 хвилин, але він здатний заряджатися під час роботи бензинового двигуна.

Важливо

Наступника Lamborghini Aventador вперше помітили на дорогах (відео)

Презентація спадкоємця Lamborghini Aventador може відбутися вже найближчими днями. Нову модель можуть присвятити 60-річному ювілею бренду.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini побили світовий рекорд Гіннеса в межах спеціального заходу на гоночному треку Suzuka Circuit у Японії.