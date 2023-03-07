Раритетный спорткар Porsche 50-х превратили в необычный гусеничный снегоход (видео)

Постройка уникального снегохода заняла более 18 месяцев. Он получил полностью переработанную подвеску и множество других модификаций.

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В Швейцарии на Международном конкурсе элегантности заметили необычный гусеничный снегоход на базе раритетного спорткара Porsche 356. Об этом сообщили на сайте Motor1.

За модификацию раритетного спорткара ответственна команда Valkyrie Racing. Он принадлежит автолюбительнице Рене Бринкерхофф, которая проехалась на своем авто по ледяной трасе.

В разработке необычного спорткара принимал участие старший инженер по разработке шасси в Lotus Кирон Брэдли. На постройку снегохода понадобилось более 18 месяцев.

На автомобиль установили гусеницы для снега, которые заменили задние колеса. Спереди разместили пару лыж, которые подсоединили к рулевой рейке.

Также была значительно переработана подвеска Porsche 356. Она стала заметно выше и прочнее.

Внутри размещен каркас безопасности. Он увеличивает жесткость кузова и защищает водителя и пассажира.

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Вес автомобиля после доработок значительно увеличился. Из-за этого максимальная скорость теперь составляет около 40 км/ч.

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