Раритетний спорткар Porsche 50-х перетворили на незвичайний гусеничний снігохід (відео)

Створення унікального снігохода зайняло понад 18 місяців. Він отримав повністю перероблену підвіску та безліч інших модифікацій.

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У Швейцарії на Міжнародному конкурсі елегантності помітили незвичайний гусеничний снігохід на базі раритетного спорткара Porsche 356. Про це повідомили на сайті Motor1.

За модифікацію раритетного спорткара відповідальна команда Valkyrie Racing. Він належить автолюбительці Рене Брінкерхофф, яка проїхалася на своєму авто крижаною трасою.

У розробці незвичайного спорткара брав участь старший інженер із розробки шасі в Lotus Кірон Бредлі. На будівництво снігохода знадобилося понад 18 місяців.

На автомобіль встановили гусениці для снігу, які замінили задні колеса. Спереду розмістили пару лиж, які приєднали до кермової рейки.

Також була значно перероблена підвіска Porsche 356. Вона стала помітно вищою та міцнішою.

Усередині розміщено каркас безпеки. Він збільшує жорсткість кузова й захищає водія та пасажира.

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Вага автомобіля після доробок значно зросла. Через це максимальна швидкість тепер становить близько 40 км/год.

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