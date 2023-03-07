Известный музыкант представил самый легкий электрический суперкар в мире (видео)

Вес Attucks Apex APO составляет всего 1200 кг. Кузов суперкара изготовлен из легкого углеродного волокна.

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Гаитянский рэпер и музыкант Wyclef Jean представил электрический суперкар Attucks Apex APO. Исполнитель показал модель на своей странице в Twitter.

Презентация суперкара состоялась в отеле Amelia во Флориде. По словам музыканта, это "самым легкий электрический суперкар" на рынке.

Wyclef Jean заявил, что хочет объединить музыку и автомобили. Его бренд Attucks Futures and Technology является платформой для воспитания и развития талантов, а также продвижения дизайна, концепций и технологий.

Attucks Apex APO весит всего 1200 кг, что является впечатляющим показателем для электромобилей, которые обычно гораздо тяжелее, чем автомобили с ДВС из-за аккумуляторных батарей.

Шасси электрокара изготовлено из углеволокна. Также стоит выделить продвинутую аэродинамику, которая позволила улучшить динамические характеристики и максимальный запас хода.

[ + – ] Attucks Apex APO обладает продвинутой аэродинамикой Фото: twitter.com/wyclef

Attucks Apex APO оснащен электромотором мощностью 650 л.с. и крутящим моментом 580 Нм. Он установлен на задней оси.

По словам компании, электрический суперкар способен развивать скорость до 305 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,3 секунды.

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Стоимость электрического суперкара составит около 350 000 долларов. Выход модели на рынок ожидается в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что электрический суперкар Pininfarina Battista установил два мировых рекорда в Индии.