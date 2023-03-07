Відомий музикант представив найлегший електричний суперкар у світі (відео)

Вага Attucks Apex APO складає всього 1200 кг. Кузов суперкара виготовлений із легкого вуглецевого волокна.

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Гаїтянський репер та музикант Wyclef Jean представив електричний суперкар Attucks Apex APO. Виконавець показав модель на своїй сторінці у Twitter.

Презентація суперкара відбулася у готелі Amelia у Флориді. За словами музиканта, це "найлегший електричний суперкар" на ринку.

Wyclef Jean заявив, що хоче об'єднати музику та автомобілі. Його бренд Attucks Futures and Technology є платформою для виховання та розвитку талантів, а також просування дизайну, концепцій та технологій.

Attucks Apex APO важить всього 1200 кг, що є вражаючим показником для електромобілів, які зазвичай набагато важчі, ніж автомобілі з ДВЗ через акумуляторні батареї.

Шасі електрокара виготовлено із вуглеволокна. Також варто виділити просунуту аеродинаміку, яка дозволила покращити динамічні характеристики та максимальний запас ходу.

[ + – ] Attucks Apex APO має просунуту аеродинаміку Фото: twitter.com/wyclef

Attucks Apex APO оснащений електромотором потужністю 650 к. с. і крутним моментом 580 Нм. Він встановлений на задній осі.

За словами компанії, електричний суперкар здатний розвивати швидкість до 305 км/год. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,3 секунди.

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Вартість електричного суперкара становитиме близько 350 000 доларів. Вихід моделі на ринок очікується у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що електричний суперкар Pininfarina Battista встановив два світові рекорди в Індії.