Найшвидший італійський суперкар встановив два світові рекорди (фото)

Рекорди були встановлені заводською командою в Індії. Електромобіль зміг здивувати часом розгону та своєю максимальною швидкістю.

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Електричний суперкар Pininfarina Battista встановив два світові рекорди в Індії. Модель буде випущена обмеженим тиражем у 150 екземплярів. Подробиці розповіли на сайті InsideEVs.

Pininfarina Battista є одним із найшвидших автомобілів у світі, дозволеним для експлуатації на дорогах загального користування. У співпраці з Autocar India італійський електромобіль встановив два рекорди швидкості.

[ + – ] Pininfarina Battista встановив два рекорди швидкості Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina Battista зміг проїхати 1/4 милі лише за 8,55 секунди. У заїзді на 1/2 милі суперкар показав час 13,38 секунд. Також він встановив рекорд максимальної швидкості 358,03 кілометра на годину, що робить його найшвидшим автомобілем в Індії.

Пілотиня Ренуке Кірпалані спромоглася розігнатися до 357,1 км/год за кермом Pininfarina Battista, що робить її найшвидшою гонщицею в Індії. Для заїзду використовувалися шини Michelin Pilot Sport Cup 2.

[ + – ] Ренуке Кірпалані стала найшвидшим пілотом-жінкою в Індії Фото: Automobili Pininfarina

Цього року нові власники Battista з нетерпінням чекають на безпрецедентні характеристики цього дизайнерського та інженерного шедевра. Ці рекорди швидкості — і незалежні тести — підтвердили наші амбіції щодо створення нового покоління надшвидких автомобілів, на чолі з Battista, в якому електроенергія забезпечує продуктивність, просто недосяжну у світі силових агрегатів з ДВЗ", — сказав генеральний директор Automobili Pininfarina Сільвіо П'єтро Ангорі.

Нагадаємо, що Pininfarina Battista заснований на електромобілі Rimac Nevera та оснащується чотирма електромоторами потужністю 1900 к.с., які живляться від акумуляторної батареї ємністю 120 кВт∙год.

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Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 1,9 секунди. Максимальна швидкість становить понад 350 км/год, а заявлений запас ходу — 450 км. Ціни на модель починаються з 2,34 млн. доларів.

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