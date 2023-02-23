Самый быстрый итальянский суперкар установил два мировых рекорда (фото)

Рекорды были установлены заводской командой в Индии. Электромобиль смог удивить временем разгона и своей максимальной скоростью.

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Электрический суперкар Pininfarina Battista установил два мировых рекорда в Индии. Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Подробности рассказали на сайте InsideEVs.

Pininfarina Battista является одним из самых быстрых автомобилей в мире, разрешенным для эксплуатации на дорогах общего пользования. В сотрудничестве с Autocar India итальянский электромобиль установил два скоростных рекорда.

[ + – ] Pininfarina Battista установил два скоростных рекорда Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina Battista смог проехать 1/4 мили всего за 8,55 секунды. В заезде на 1/2 мили суперкар показал время 13,38 секунды. Также он установил рекорд максимальной скорости в 358,03 километра в час, что делает его самым быстрым автомобилем в Индии.

Пилот Ренуке Кирпалани смогла разогнаться до 357,1 км/ч за рулем Pininfarina Battista, что делает ее самой быстрой гонщицей в Индии. Для заезда использовались шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

[ + – ] Ренуке Кирпалани стала самым быстрым пилотом-женщиной в Индии Фото: Automobili Pininfarina

"В этом году новые владельцы Battista с нетерпением ждут беспрецедентных характеристик этого дизайнерского и инженерного шедевра. Эти рекорды скорости — и независимые тесты — подтвердили наши амбиции по созданию нового поколения сверхбыстрых автомобилей, во главе с Battista, в котором электроэнергия обеспечивает производительность, просто недостижимую в мире силовых агрегатов с ДВС", — сказал генеральный директор Automobili Pininfarina Сильвио Пьетро Ангори.

Напомним, что Pininfarina Battista основан на электромобиле Rimac Nevera и оснащается четырьмя электромоторами мощностью 1900 л.с., которые питаются от аккумуляторной батареи емкостью 120 кВт∙ч.

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Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 1,9 секунды. Максимальная скорость составляет свыше 350 км/ч, а заявленный запас хода — 450 км. Цены на модель начинаются с 2,34 млн долларов.

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