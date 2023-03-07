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Авто

Автомобили Skoda могут получить "умную"‎ решетку радиатора (фото)

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Фото: Skoda | "Умная" решетка создана совместно с экспертами по робототехнике

Skoda представила две инновационные технологии, которые помогут обезопасить дорожное движение. Они появятся уже в 2025 году.

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Skoda показали концепт "умной" решетки радиатора, которая призвана повысить безопасность дорожного движения. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Skoda совместно с командой экспертов по робототехнике разработали комбинацию умных решеток радиатора и поперечных ограждений с искусственным интеллектом. Они могут пригодиться на участках дороги, на которых нет светофоров.

Цифровая решетка может отображать различные анимированные изображения. Например, человека, который переходит дорогу.

Skoda Fullscreen
Решетка может показывать различные изображения для пешеходов и водителей
Фото: Skoda

В панели встроены светодиодные полосы. Они могут подавать сигналы как пешеходам, так и другим автомобилям.

Еще одной разработкой является передвижной указатель. Он имеет высоту 2,1 метра и оснащен небольшим дисплеем. Устройство создано совместно с экспертами из Института информатики, робототехники и кибернетики Чешского технического университета в Праге и Мюнхенского технического университета.

Skoda Fullscreen
"Умный" дорожный указатель может самостоятельно передвигаться и подавать различные сигналы
Фото: Skoda

На экране могут отображаться сигналы о приближающихся автомобилях или пешеходах, которые переходят дорогу. В случае опасной ситуации указатель может самостоятельно выехать на дорогу, чтобы предупредить трафик.

Сигналы поступают на устройство через сеть 5G. Также указатель может передавать информацию автомобилям. Она будет отображаться на информационно-развлекательном дисплее.

Эти технологии уже прошли испытания в Милане, Модене и Любляне. Все этапы тестирования завершат до конца 2024 года.

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Skoda планирует внедрить новые разработки в свои автомобили уже в 2025 году. Пока технологии дорабатывают, чтобы обеспечить их высокую эффективность.

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