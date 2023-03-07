Автомобили Skoda могут получить "умную"‎ решетку радиатора (фото)

Skoda представила две инновационные технологии, которые помогут обезопасить дорожное движение. Они появятся уже в 2025 году.

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Skoda показали концепт "умной" решетки радиатора, которая призвана повысить безопасность дорожного движения. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Skoda совместно с командой экспертов по робототехнике разработали комбинацию умных решеток радиатора и поперечных ограждений с искусственным интеллектом. Они могут пригодиться на участках дороги, на которых нет светофоров.

Цифровая решетка может отображать различные анимированные изображения. Например, человека, который переходит дорогу.

[ + – ] Решетка может показывать различные изображения для пешеходов и водителей Фото: Skoda

В панели встроены светодиодные полосы. Они могут подавать сигналы как пешеходам, так и другим автомобилям.

Еще одной разработкой является передвижной указатель. Он имеет высоту 2,1 метра и оснащен небольшим дисплеем. Устройство создано совместно с экспертами из Института информатики, робототехники и кибернетики Чешского технического университета в Праге и Мюнхенского технического университета.

[ + – ] "Умный" дорожный указатель может самостоятельно передвигаться и подавать различные сигналы Фото: Skoda

На экране могут отображаться сигналы о приближающихся автомобилях или пешеходах, которые переходят дорогу. В случае опасной ситуации указатель может самостоятельно выехать на дорогу, чтобы предупредить трафик.

Сигналы поступают на устройство через сеть 5G. Также указатель может передавать информацию автомобилям. Она будет отображаться на информационно-развлекательном дисплее.

Эти технологии уже прошли испытания в Милане, Модене и Любляне. Все этапы тестирования завершат до конца 2024 года.

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Skoda планирует внедрить новые разработки в свои автомобили уже в 2025 году. Пока технологии дорабатывают, чтобы обеспечить их высокую эффективность.

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