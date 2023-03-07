Автомобілі Skoda можуть отримати "розумну" решітку радіатора (фото)

Skoda представила дві інноваційні технології, які допоможуть убезпечити дорожній рух. Вони з'являться вже 2025 року.

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Skoda показала концепт "розумної" решітки радіатора, яка покликана підвищити безпеку дорожнього руху. Подробиці розповіли на сайті Carscoops.

Skoda спільно з командою експертів із робототехніки розробили комбінацію розумної решітки радіатора та поперечних огорож зі штучним інтелектом. Вони можуть стати в нагоді на ділянках дороги, на яких немає світлофорів.

Цифрова решітка може відображати різні анімовані зображення. Наприклад, людину, яка переходить дорогу.

[ + – ] Решітка може показувати різні зображення для пішоходів і водіїв Фото: Skoda

У панелі вбудовані світлодіодні лінії. Вони можуть подавати сигнали як пішоходам, так і іншим автомобілям.

Ще однією розробкою є пересувний покажчик. Він має висоту 2,1 метра й оснащений невеликим дисплеєм. Пристрій створено спільно з експертами з Інституту інформатики, робототехніки та кібернетики Чеського технічного університету в Празі та Мюнхенського технічного університету.

[ + – ] "Розумний" дорожній покажчик може самостійно пересуватися та подавати різні сигнали Фото: Skoda

На екрані можуть відображатися сигнали про наближення автомобілів або пішоходів, які переходять дорогу. У разі небезпечної ситуації покажчик може самостійно виїхати на дорогу, щоб запобігти трафіку.

Сигнали надходять на пристрій через мережу 5G. Також покажчик може передавати інформацію автомобілям. Вона відображатиметься на інформаційно-розважальному дисплеї.

Ці технології вже пройшли випробування в Мілані, Модені та Любляні. Усі етапи тестування завершать до кінця 2024 року.

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Skoda планує впровадити нові розробки у свої автомобілі вже у 2025 році. Поки що технології допрацьовують, щоб забезпечити їхню високу ефективність.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.