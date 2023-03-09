Бывшие инженеры Tesla показали прицеп-автодом для электрокаров за $125 000 (видео)

Прицеп способен экономить заряд электромобиля при помощи встроенной аккумуляторной батареи. Для зарядки используются солнечные панели, а время автономной работы составляет около недели.

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Компания Lightship RV, которую основали экс-инженеры Tesla, представила практичный туристический прицеп L1 для электрокаров. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Lightship L1 оснащен мотором, который вращает колеса при буксировке, тем самым сохраняя запас хода электромобиля. Также его можно использовать и на авто с ДВС.

Lightship L1 может заряжать электромобили Фото: Lightship

Туристический прицеп получил необычный аэродинамический дизайн с электрической силовой установкой. Внутри установлена аккумуляторная батарея емкостью 80 кВтч, которая питает электронику и подзаряжает электромобили во время буксировки.

Габариты Lightship L1:

длина — 8230 мм;

ширина — 2500 мм;

высота — 2103/3048 мм (дорожный режим/режим кемпинга).

Полный вес прицепа составляет около 3400 кг. Его панели и крыша покрыты солнечными панелями, которые могут производить 3 кВт энергии. По словам Lightship, этого достаточно для недели автономной работы.

Также Lightship L1 поддерживает технологию двунаправленной зарядки. Вы можете подзарядить свой электромобиль, пока прицеп находится в режиме кемпинга.

Lightship L1 заряжается при помощи солнечных панелей Фото: Lightship

Внутри могут разместиться до 6 человек. В прицепе есть все необходимое для жизни.

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Lightship L1 оборудован гостиной, крытой и закрытой кухнями, бортовой ванной комнатой. Помимо этого предусмотрены резервуары с водой.

В прицепе есть кухни, ванная комната и гостиная Фото: Lightship

Цены на туристический прицеп начинаются со 125 000 долларов (118 400 долларов после вычета налоговых льгот). Выход Lightship L1 на американский рынок ожидается в начале 2024 года.

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