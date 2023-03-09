Колишні інженери Tesla показали причіп-автобудинок для електрокарів за $125 000 (відео)

Причіп здатний заощаджувати заряд електромобіля за допомогою вбудованої акумуляторної батареї. Для заряджання використовуються сонячні панелі, а час автономної роботи складає близько тижня.

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Компанія Lightship RV, яку започаткували ексінженери Tesla, представила практичний туристичний причіп L1 для електрокарів. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Lightship L1 оснащений двигуном, який обертає колеса при буксируванні, тим самим зберігаючи запас ходу електромобіля. Також його можна використовувати і на авто з ДВЗ.

Lightship L1 може заряджати електромобілі Фото: Lightship

Туристичний причіп отримав незвичайний аеродинамічний дизайн із електричною силовою установкою. Усередині встановлена акумуляторна батарея ємністю 80 кВтг, яка живить електроніку та заряджає електромобілі під час буксирування.

Габарити Lightship L1:

довжина — 8230 мм;

ширина — 2500 мм;

висота — 2103/3048 мм (дорожній режим/режим кемпінгу).

Повна вага причепа складає близько 3400 кг. Його панелі та дах покриті сонячними панелями, які можуть виробляти 3 кВт енергії. За словами Lightship, цього достатньо для тижня автономної роботи.

Також Lightship L1 підтримує технологію двонаправленої зарядки. Ви можете підзарядити електромобіль, поки причіп знаходиться в режимі кемпінгу.

Lightship L1 заряджається за допомогою сонячних панелей Фото: Lightship

Усередині може розміститися до 6 осіб. У причепі є все потрібне для життя.

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Lightship L1 обладнаний вітальнею, критою та закритою кухнями, бортовою ванною кімнатою. Крім цього, передбачені резервуари з водою.

У причепі є кухні, ванна кімната та вітальня. Фото: Lightship

Ціни на туристичний причіп починаються зі 125 000 доларів (118 400 доларів після вирахування податкових пільг). Вихід Lightship L1 на американський ринок очікується на початку 2024 року.

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