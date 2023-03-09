Какие дизельные авто с пробегом чаще всего покупают украинцы
Дизельные автомобили занимают 31,6% вторичного рынка Украины. Модели немецких брендов пользуются самым большим спросом.
За февраль 2023 года в Украине купили 24,5 тысячи легковых дизельных автомобилей с пробегом. Об этом рассказали на сайте AutoRIA.
По данным Главного сервисного центра МВД Украины, дизельные автомобили занимают 31,6% вторичного рынка. Средний возраст продаваемых моделей составляет 13,7 года.
На протяжении более чем полгода доля дизельных авто с пробегом остается на прежнем уровне. Этому способствует наличие дизтоплива на АЗС и снижение цен.
Самым популярным брендом среди автомобилей с дизельными двигателями в Украине остается Volkswagen. В феврале украинцы купили 4464 таких авто.
На втором месте по продажам расположились Renault. В прошлом месяце реализовали 3312 автомобилей французского бренда.Важно
ТОП-15 брендов по продажам дизельных авто с пробегом за февраль:
- Volkswagen — 4464 авто
- Renault — 3312 авто
- Mercedes-Benz — 2261 авто
- Skoda — 1667 авто
- BMW — 1566 авто
- Opel — 1510 авто
- Audi — 1380 авто
- Ford — 1124 авто
- Peugeot — 849 авто
- Nissan — 800 авто
- Toyota — 715 авто
- Hyundai — 706 авто
- Citroen — 630 авто
- Kia — 621 авто
- Volvo — 457 авто
Автомобили Volkswagen также вошли и в ТОП-15 самых продаваемых моделей с дизельными двигателями в Украине за февраль. Самым популярным остается несменный бестселлер этого сегмента VW Passat.
ТОП-15 дизельных моделей авто с пробегом за февраль:
- Volkswagen Passat — 1553 авто
- Renault Megane — 1140 авто
- Skoda Octavia — 1129 авто
- Volkswagen Golf — 660 авто
- Renault Scenic — 598 авто
- Mercedes-Benz Vito — 574 авто
- Audi A6 — 539 авто
- BMW X5 — 504 авто
- Volkswagen Transporter — 495 авто
- Mercedes-Benz E-Class — 482 авто
- Opel Astra — 431 авто
- Renault Kangoo — 424 авто
- Volkswagen Touareg — 423 авто
- BMW 5 Series — 413 авто
- Ford Focus — 400 авто
Ранее Фокус писал, что в Украине существенно сократился импорт подержанных автомобилей.