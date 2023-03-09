Какие дизельные авто с пробегом чаще всего покупают украинцы

Дизельные автомобили занимают 31,6% вторичного рынка Украины. Модели немецких брендов пользуются самым большим спросом.

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За февраль 2023 года в Украине купили 24,5 тысячи легковых дизельных автомобилей с пробегом. Об этом рассказали на сайте AutoRIA.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, дизельные автомобили занимают 31,6% вторичного рынка. Средний возраст продаваемых моделей составляет 13,7 года.

На протяжении более чем полгода доля дизельных авто с пробегом остается на прежнем уровне. Этому способствует наличие дизтоплива на АЗС и снижение цен.

Самым популярным брендом среди автомобилей с дизельными двигателями в Украине остается Volkswagen. В феврале украинцы купили 4464 таких авто.

За февраль украинцы купили 4464 дизельных автомобиля Volkswagen с пробегом Фото: Volkswagen

На втором месте по продажам расположились Renault. В прошлом месяце реализовали 3312 автомобилей французского бренда.

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ТОП-15 брендов по продажам дизельных авто с пробегом за февраль:

Volkswagen — 4464 авто Renault — 3312 авто Mercedes-Benz — 2261 авто Skoda — 1667 авто BMW — 1566 авто Opel — 1510 авто Audi — 1380 авто Ford — 1124 авто Peugeot — 849 авто Nissan — 800 авто Toyota — 715 авто Hyundai — 706 авто Citroen — 630 авто Kia — 621 авто Volvo — 457 авто

Автомобили Volkswagen также вошли и в ТОП-15 самых продаваемых моделей с дизельными двигателями в Украине за февраль. Самым популярным остается несменный бестселлер этого сегмента VW Passat.

Volkswagen Passat остается лидером продаж среди моделей с дизельными двигателями Фото: Volkswagen

ТОП-15 дизельных моделей авто с пробегом за февраль:

Volkswagen Passat — 1553 авто Renault Megane — 1140 авто Skoda Octavia — 1129 авто Volkswagen Golf — 660 авто Renault Scenic — 598 авто Mercedes-Benz Vito — 574 авто Audi A6 — 539 авто BMW X5 — 504 авто Volkswagen Transporter — 495 авто Mercedes-Benz E-Class — 482 авто Opel Astra — 431 авто Renault Kangoo — 424 авто Volkswagen Touareg — 423 авто BMW 5 Series — 413 авто Ford Focus — 400 авто

Ранее Фокус писал, что в Украине существенно сократился импорт подержанных автомобилей.