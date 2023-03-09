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Какие дизельные авто с пробегом чаще всего покупают украинцы

Renault, Renault Megane, Volkswagen, Volkswagen Passat, Авто, Автомобили, Украина, Продажи, Дизель, Статистика
Фото: Renault | Renault Megane занял второе место по продажам дизельных автомобилей с пробегом в Украине

Дизельные автомобили занимают 31,6% вторичного рынка Украины. Модели немецких брендов пользуются самым большим спросом.

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За февраль 2023 года в Украине купили 24,5 тысячи легковых дизельных автомобилей с пробегом. Об этом рассказали на сайте AutoRIA.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, дизельные автомобили занимают 31,6% вторичного рынка. Средний возраст продаваемых моделей составляет 13,7 года.

На протяжении более чем полгода доля дизельных авто с пробегом остается на прежнем уровне. Этому способствует наличие дизтоплива на АЗС и снижение цен.

Самым популярным брендом среди автомобилей с дизельными двигателями в Украине остается Volkswagen. В феврале украинцы купили 4464 таких авто.

Volkswagen Golf Fullscreen
За февраль украинцы купили 4464 дизельных автомобиля Volkswagen с пробегом
Фото: Volkswagen

На втором месте по продажам расположились Renault. В прошлом месяце реализовали 3312 автомобилей французского бренда.

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ТОП-15 брендов по продажам дизельных авто с пробегом за февраль:

  1. Volkswagen — 4464 авто
  2. Renault — 3312 авто
  3. Mercedes-Benz — 2261 авто
  4. Skoda — 1667 авто
  5. BMW — 1566 авто
  6. Opel — 1510 авто
  7. Audi — 1380 авто
  8. Ford — 1124 авто
  9. Peugeot — 849 авто
  10. Nissan — 800 авто
  11. Toyota — 715 авто
  12. Hyundai — 706 авто
  13. Citroen — 630 авто
  14. Kia — 621 авто
  15. Volvo — 457 авто

Автомобили Volkswagen также вошли и в ТОП-15 самых продаваемых моделей с дизельными двигателями в Украине за февраль. Самым популярным остается несменный бестселлер этого сегмента VW Passat.

VW Passat Fullscreen
Volkswagen Passat остается лидером продаж среди моделей с дизельными двигателями
Фото: Volkswagen

ТОП-15 дизельных моделей авто с пробегом за февраль:

  1. Volkswagen Passat — 1553 авто
  2. Renault Megane — 1140 авто
  3. Skoda Octavia — 1129 авто
  4. Volkswagen Golf — 660 авто
  5. Renault Scenic — 598 авто
  6. Mercedes-Benz Vito — 574 авто
  7. Audi A6 — 539 авто
  8. BMW X5 — 504 авто
  9. Volkswagen Transporter — 495 авто
  10. Mercedes-Benz E-Class — 482 авто
  11. Opel Astra — 431 авто
  12. Renault Kangoo — 424 авто
  13. Volkswagen Touareg — 423 авто
  14. BMW 5 Series — 413 авто
  15. Ford Focus — 400 авто

Ранее Фокус писал, что в Украине существенно сократился импорт подержанных автомобилей.