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Авто

Які дизельні авто з пробігом найчастіше купують українці

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Фото: Renault | Renault Megane посів друге місце з продажу дизельних автомобілів з пробігом в Україні

Дизельні автомобілі займають 31,6% вторинного ринку України. Моделі німецьких брендів мають найбільший попит.

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За лютий 2023 року в Україні купили 24,5 тисяч легкових дизельних автомобілів з пробігом. Про це повідомили на сайті AutoRIA.

За даними Головного сервісного центру МВС України, дизельні автомобілі займають 31,6% вторинного ринку. Середній вік моделей, що продаються, становить 13,7 року.

Протягом понад півроку частка дизельних авто з пробігом залишається на колишньому рівні. Цьому сприяє наявність дизпалива на АЗС та зниження цін.

Найпопулярнішим брендом серед автомобілів із дизельними двигунами в Україні залишається Volkswagen. У лютому українці купили 4464 таких авто.

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За лютий українці купили 4464 дизельні автомобілі Volkswagen з пробігом
Фото: Volkswagen

На другому місці з продажу розташувалися Renault. Минулого місяця реалізували 3312 автомобілів французького бренду.

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Топ 15 брендів з продажу дизельних авто з пробігом за лютий:

  1. Volkswagen — 4464 авто
  2. Renault — 3312 авто
  3. Mercedes-Benz — 2261 авто.
  4. Skoda — 1667 авто
  5. BMW — 1566 авто
  6. Opel — 1510 авто
  7. Audi — 1380 авто
  8. Ford — 1124 авто
  9. Peugeot — 849 авто
  10. Nissan — 800 авто
  11. Toyota — 715 авто
  12. Hyundai — 706 авто
  13. Citroen — 630 авто
  14. Kia — 621 авто
  15. Volvo — 457 авто

Автомобілі Volkswagen також увійшли і в топ 15 моделей з дизельними двигунами в Україні за лютий. Найпопулярнішим залишається незмінний бестселер цього сегмента VW Passat.

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Volkswagen Passat залишається лідером продажу серед моделей з дизельними двигунами
Фото: Volkswagen

Топ 15 дизельних моделей авто з пробігом за лютий:

  1. Volkswagen Passat — 1553 авто.
  2. Renault Megane — 1140 авто
  3. Skoda Octavia — 1129 авто
  4. Volkswagen Golf — 660 авто
  5. Renault Scenic — 598 авто
  6. Mercedes-Benz Vito — 574 авто.
  7. Audi A6 — 539 авто
  8. BMW X5 — 504 авто
  9. Volkswagen Transporter — 495 авто
  10. Mercedes-Benz E-Class — 482 авто
  11. Opel Astra — 431 авто
  12. Renault Kangoo — 424 авто
  13. Volkswagen Touareg — 423 авто
  14. BMW 5 Series — 413 авто
  15. Ford Focus — 400 авто

Раніше Фокус писав, що в Україні суттєво скоротився імпорт старих автомобілів.