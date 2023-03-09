Які дизельні авто з пробігом найчастіше купують українці

Дизельні автомобілі займають 31,6% вторинного ринку України. Моделі німецьких брендів мають найбільший попит.

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За лютий 2023 року в Україні купили 24,5 тисяч легкових дизельних автомобілів з пробігом. Про це повідомили на сайті AutoRIA.

За даними Головного сервісного центру МВС України, дизельні автомобілі займають 31,6% вторинного ринку. Середній вік моделей, що продаються, становить 13,7 року.

Протягом понад півроку частка дизельних авто з пробігом залишається на колишньому рівні. Цьому сприяє наявність дизпалива на АЗС та зниження цін.

Найпопулярнішим брендом серед автомобілів із дизельними двигунами в Україні залишається Volkswagen. У лютому українці купили 4464 таких авто.

За лютий українці купили 4464 дизельні автомобілі Volkswagen з пробігом Фото: Volkswagen

На другому місці з продажу розташувалися Renault. Минулого місяця реалізували 3312 автомобілів французького бренду.

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Топ 15 брендів з продажу дизельних авто з пробігом за лютий:

Volkswagen — 4464 авто Renault — 3312 авто Mercedes-Benz — 2261 авто. Skoda — 1667 авто BMW — 1566 авто Opel — 1510 авто Audi — 1380 авто Ford — 1124 авто Peugeot — 849 авто Nissan — 800 авто Toyota — 715 авто Hyundai — 706 авто Citroen — 630 авто Kia — 621 авто Volvo — 457 авто

Автомобілі Volkswagen також увійшли і в топ 15 моделей з дизельними двигунами в Україні за лютий. Найпопулярнішим залишається незмінний бестселер цього сегмента VW Passat.

Volkswagen Passat залишається лідером продажу серед моделей з дизельними двигунами Фото: Volkswagen

Топ 15 дизельних моделей авто з пробігом за лютий:

Volkswagen Passat — 1553 авто. Renault Megane — 1140 авто Skoda Octavia — 1129 авто Volkswagen Golf — 660 авто Renault Scenic — 598 авто Mercedes-Benz Vito — 574 авто. Audi A6 — 539 авто BMW X5 — 504 авто Volkswagen Transporter — 495 авто Mercedes-Benz E-Class — 482 авто Opel Astra — 431 авто Renault Kangoo — 424 авто Volkswagen Touareg — 423 авто BMW 5 Series — 413 авто Ford Focus — 400 авто

Раніше Фокус писав, що в Україні суттєво скоротився імпорт старих автомобілів.