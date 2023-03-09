Які дизельні авто з пробігом найчастіше купують українці
Дизельні автомобілі займають 31,6% вторинного ринку України. Моделі німецьких брендів мають найбільший попит.
За лютий 2023 року в Україні купили 24,5 тисяч легкових дизельних автомобілів з пробігом. Про це повідомили на сайті AutoRIA.
За даними Головного сервісного центру МВС України, дизельні автомобілі займають 31,6% вторинного ринку. Середній вік моделей, що продаються, становить 13,7 року.
Протягом понад півроку частка дизельних авто з пробігом залишається на колишньому рівні. Цьому сприяє наявність дизпалива на АЗС та зниження цін.
Найпопулярнішим брендом серед автомобілів із дизельними двигунами в Україні залишається Volkswagen. У лютому українці купили 4464 таких авто.
На другому місці з продажу розташувалися Renault. Минулого місяця реалізували 3312 автомобілів французького бренду.Важливо
Топ 15 брендів з продажу дизельних авто з пробігом за лютий:
- Volkswagen — 4464 авто
- Renault — 3312 авто
- Mercedes-Benz — 2261 авто.
- Skoda — 1667 авто
- BMW — 1566 авто
- Opel — 1510 авто
- Audi — 1380 авто
- Ford — 1124 авто
- Peugeot — 849 авто
- Nissan — 800 авто
- Toyota — 715 авто
- Hyundai — 706 авто
- Citroen — 630 авто
- Kia — 621 авто
- Volvo — 457 авто
Автомобілі Volkswagen також увійшли і в топ 15 моделей з дизельними двигунами в Україні за лютий. Найпопулярнішим залишається незмінний бестселер цього сегмента VW Passat.
Топ 15 дизельних моделей авто з пробігом за лютий:
- Volkswagen Passat — 1553 авто.
- Renault Megane — 1140 авто
- Skoda Octavia — 1129 авто
- Volkswagen Golf — 660 авто
- Renault Scenic — 598 авто
- Mercedes-Benz Vito — 574 авто.
- Audi A6 — 539 авто
- BMW X5 — 504 авто
- Volkswagen Transporter — 495 авто
- Mercedes-Benz E-Class — 482 авто
- Opel Astra — 431 авто
- Renault Kangoo — 424 авто
- Volkswagen Touareg — 423 авто
- BMW 5 Series — 413 авто
- Ford Focus — 400 авто
Раніше Фокус писав, що в Україні суттєво скоротився імпорт старих автомобілів.