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Авто

В Украине упали продажи гибридных автомобилей: какие модели пользуются популярностью

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Фото: Toyota | За февраль в Украину из других стран ввезли 51 единицу Toyota Prius

В феврале 2023 года украинцы купили 985 гибридных автомобилей. Большую часть из них составили новые авто.

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В Украине сократились продажи новых и подержанных гибридных авто. За этот февраль было продано на 21% меньше таких автомобилей, чем в прошлом году. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

В феврале 2023 года доля гибридных автомобилей составила 16% от общего числа продаж новых авто. В прошлом году гибриды заняли 13% рынка за аналогичный период.

Всего за февраль в Украине купили 985 гибридных автомобилей. Доля новых авто составила 61%.

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ТОП-3 самых популярных новых гибридных автомобилей февраля:

  1. Mercedes-Benz GLE Hybrid — 78 авто;
  2. Toyota Corolla Cross Hybrid — 50 авто;
  3. Land Rover Range Rover Hybrid — 43 авто.
Mercedes-Benz GLE Fullscreen
Mercedes-Benz GLE стал самым популярным новым гибридом в Украине в феврале
Фото: Mercedes-Benz

ТОП-3 самых популярных подержанных гибридных автомобилей, импортированных из других стран в феврале:

  1. Toyota Prius — 51 авто;
  2. Ford Fusion Hybrid — 42 авто;
  3. Chevrolet Volt — 38 авто.

Ранее Фокус рассказал, что за февраль украинцы приобрели 18,5 тысячи кроссовером с пробегом. Эксперты назвали самые популярные авто этого класса.

Также мы сообщали, что в Украине существенно улучшились продажи подержанных и новых электромобилей.