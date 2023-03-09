В Украине упали продажи гибридных автомобилей: какие модели пользуются популярностью
В феврале 2023 года украинцы купили 985 гибридных автомобилей. Большую часть из них составили новые авто.
В Украине сократились продажи новых и подержанных гибридных авто. За этот февраль было продано на 21% меньше таких автомобилей, чем в прошлом году. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".
В феврале 2023 года доля гибридных автомобилей составила 16% от общего числа продаж новых авто. В прошлом году гибриды заняли 13% рынка за аналогичный период.
Всего за февраль в Украине купили 985 гибридных автомобилей. Доля новых авто составила 61%.
ТОП-3 самых популярных новых гибридных автомобилей февраля:
- Mercedes-Benz GLE Hybrid — 78 авто;
- Toyota Corolla Cross Hybrid — 50 авто;
- Land Rover Range Rover Hybrid — 43 авто.
ТОП-3 самых популярных подержанных гибридных автомобилей, импортированных из других стран в феврале:
- Toyota Prius — 51 авто;
- Ford Fusion Hybrid — 42 авто;
- Chevrolet Volt — 38 авто.
Ранее Фокус рассказал, что за февраль украинцы приобрели 18,5 тысячи кроссовером с пробегом. Эксперты назвали самые популярные авто этого класса.
Также мы сообщали, что в Украине существенно улучшились продажи подержанных и новых электромобилей.