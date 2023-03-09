В Україні впали продажі гібридних автомобілів: які моделі користуються популярністю

У лютому 2023 року українці купили 985 гібридних автомобілів. Більшість із них склали нові авто.

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В Україні скоротився продаж нових і вживаних гібридних авто. За цей лютий було продано на 21% менше таких автомобілів, ніж торік. Про це повідомили в асоціації "Укравтопрому".

У лютому 2023 року частка гібридних автомобілів становила 16% від загальної кількості продажів нових авто. Минулого року гібриди зайняли 13% ринку за аналогічний період.

Усього за лютий в Україні купили 985 гібридних автомобілів. Частка нових авто становила 61%.

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Топ 3 найпопулярніших нових гібридних автомобілів лютого:

Mercedes-Benz GLE Hybrid — 78 авто; Toyota Corolla Cross Hybrid — 50 авто; Land Rover Range Rover Hybrid — 43 авто.

Mercedes-Benz GLE став найпопулярнішим новим гібридом в Україні у лютому Фото: Mercedes-Benz

Топ 3 найпопулярніших гібридних автомобілів, імпортованих з інших країн у лютому:

Toyota Prius — 51 авто; Ford Fusion Hybrid — 42 авто; Chevrolet Volt — 38 авто.

Раніше Фокус розповів, що за лютий українці придбали 18,5 тисяч кросоверів із пробігом. Експерти назвали найпопулярніші авто цього класу.

Також ми повідомляли, що в Україні суттєво покращився продаж уживаних та нових електромобілів.