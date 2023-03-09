В Україні впали продажі гібридних автомобілів: які моделі користуються популярністю
У лютому 2023 року українці купили 985 гібридних автомобілів. Більшість із них склали нові авто.
В Україні скоротився продаж нових і вживаних гібридних авто. За цей лютий було продано на 21% менше таких автомобілів, ніж торік. Про це повідомили в асоціації "Укравтопрому".
У лютому 2023 року частка гібридних автомобілів становила 16% від загальної кількості продажів нових авто. Минулого року гібриди зайняли 13% ринку за аналогічний період.
Усього за лютий в Україні купили 985 гібридних автомобілів. Частка нових авто становила 61%.
Топ 3 найпопулярніших нових гібридних автомобілів лютого:
- Mercedes-Benz GLE Hybrid — 78 авто;
- Toyota Corolla Cross Hybrid — 50 авто;
- Land Rover Range Rover Hybrid — 43 авто.
Топ 3 найпопулярніших гібридних автомобілів, імпортованих з інших країн у лютому:
- Toyota Prius — 51 авто;
- Ford Fusion Hybrid — 42 авто;
- Chevrolet Volt — 38 авто.
Раніше Фокус розповів, що за лютий українці придбали 18,5 тисяч кросоверів із пробігом. Експерти назвали найпопулярніші авто цього класу.
Також ми повідомляли, що в Україні суттєво покращився продаж уживаних та нових електромобілів.