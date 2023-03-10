Не пропустил пешехода: в Таиланде слон перевернул пикап (видео)

Дикое животное сперва осмотрело пикап, а затем начало толкать его. Водителю перевернутого автомобиля оперативно оказали первую помощь.

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В заповеднике дикой природы Кхао Анг Рю Най в Таиланде взрослый слон перевернул пикап. Видео с инцидентом опубликовали на YouTube-канале USA TODAY.

В Таиланде, если слон переходит дорогу, водители обычно пропускают животное. Водитель пикапа попытался медленно объехать его.

Сперва слон начал медленно подходить к пикапу. Затем животное осмотрело автомобиль и при помощи хобота начало толкать его.

На видео не заметно, делал ли водитель что-нибудь, что могло спровоцировать слона. Тем не менее разозленное животное начало опрокидывать авто на бок. Очевидцы кричали от шока.

Другие водители вызвали на помощь сотрудников заповедника. Они заставили слона уйти, а затем помогли человеку, который находился в пикапе. К счастью, он отделался легкими травмами.

Точно неизвестно, почему слон решил перевернуть пикап. Некоторые СМИ заявили, что в автомобиле могла быть еда, которая привлекла животное. Еще одной причиной могло стать то, что водитель не уступил дорогу слону, что могло спровоцировать его.

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Согласно статистике министерства лесов, окружающей среды и изменения климата Индии, с 2014 по 2020 год слоны убили 3310 человек в стране. Поэтому эксперты рекомендуют не провоцировать этих животных, и по возможности держаться от них подальше.

Ранее Фокус сообщал, что в США подкастеры записывали видео в кофейне Tout Suite, пока в окно здания не врезался внедорожник Chevrolet Tahoe.