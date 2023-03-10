Не пропустив пішохода: у Таїланді слон перевернув пікап (відео)

Дика тварина спочатку оглянула пікап, а потім почала штовхати його. Водію перевернутого автомобіля оперативно надали першу допомогу.

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У заповіднику дикої природи "Кхао Анг Рю Най" у Таїланді дорослий слон перевернув пікап. Відео з інцидентом опублікували на YouТube-каналі USA TODAY.

У Таїланді, якщо слон переходить дорогу, водії зазвичай пропускають тварину. Водій пікапа спробував повільно об'їхати його.

Спершу слон почав повільно підходити до пікапа. Потім тварина оглянула автомобіль і за допомогою хобота почала штовхати його.

На відео не помітно, чи робив водій щось, що могло спровокувати слона. Проте розлючена тварина почала перекидати авто на бік. Очевидці кричали від шоку.

Інші водії викликали на допомогу співробітників заповідника. Вони змусили слона піти, а потім допомогли людині, яка була в пікапі. На щастя, чоловік відбувся легкими травмами.

Достеменно невідомо, чому слон вирішив перевернути пікап. Деякі ЗМІ заявили, що в автомобілі могла бути їжа, яка привабила тварину. Ще однією причиною могло стати те, що водій не поступився дорогою слону, що могло спровокувати його.

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Згідно зі статистикою міністерства лісів, довкілля та зміни клімату Індії, з 2014 по 2020 рік слони вбили 3310 людей у країні. Тому експерти рекомендують не провокувати цих тварин і за можливості триматися від них подалі.

Раніше Фокус повідомляв, що в США подкастери записували відео в кав'ярні Tout Suite, доки у вікно будівлі не врізався позашляховик Chevrolet Tahoe.