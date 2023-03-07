Позашляховик Chevrolet врізався в кав'ярню під час зйомки подкасту (відео)

В аварії може бути винним інший водій, який проїхав на червоний сигнал світлофора. На щастя, обійшлося без жертв.

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У США подкастери Олексій Реєс і Натан Рівз записували відео в кав'ярні Tout Suite, поки у вікно будівлі не врізався позашляховик Chevrolet Tahoe. Відео опублікували на каналі FOX 26 Houston у YouTube.

Інцидент стався 4 березня під час зйомок п'ятого епізоду подкасту "Листопадовий Ромео". В один момент у будівлю на швидкості влетів позашляховик. Внаслідок пригоди блогери отримали легкі травми.

Під час зіткнення міцна віконна конструкція та бар'єр безпеки змогли затримати Chevrolet Tahoe. Завдяки цьому вдалося уникнути жертв.

У ролику видно, як перед зіткненням білий кросовер проїхав на червоне світло. При цьому в автомобіля вже було розбито передню частину кузова. Можливо, він і став винуватцем ДТП.

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Наразі місцева поліція з'ясовує всі деталі інциденту. Відеозапис може суттєво полегшити розслідування.

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