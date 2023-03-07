Внедорожник Chevrolet врезался в кофейню во время съемки подкаста (видео)
В аварии может быть виноват другой водитель, который проехал на красный сигнал светофора. К счастью, обошлось без жертв.
В США подкастеры Алексей Рейес и Натан Ривз записывали видео в кофейне Tout Suite, пока в окно здания не врезался внедорожник Chevrolet Tahoe. Видео опубликовали на канале FOX 26 Houston в YouTube.
Инцидент произошел 4 марта во время съемок пятого эпизода подкаста "Ноябрьский Ромео". В один момент в здание на скорости влетел внедорожник. В результате происшествия блогеры получили легкие травмы.
Во время столкновения прочная оконная конструкция и барьер безопасности смогли задержать Chevrolet Tahoe. Благодаря этому удалось избежать жертв.
В ролике заметно, как перед столкновением белый кроссовер проехал на красный свет. При этом у автомобиля уже была разбита передняя часть кузова. Возможно, он и стал виновником ДТП.Важно
Сейчас местная полиция выясняет все детали инцидента. Видеозапись может существенно облегчить расследование.
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