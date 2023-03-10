Царапины и сколы больше не страшны: Toyota разработала уникальную краску для авто (фото)

Новое покрытие позволит удешевить и упростить кузовной ремонт. Производство не будет усложнено, поэтому это не повлияет на стоимость автомобилей.

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Toyota разработали уникальную автомобильную краску, которая не боится царапин, потертостей и сколов. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Бюро по патентам и товарным знакам США поступила заявка от Toyota на регистрацию отслаивающейся автомобильной краски. При появлении дефектов лакокрасочного покрытия достаточно просто снять верхний слой краски и заменить его новым.

Новая автомобильная краска не должна существенно усложнить процесс производства новых моделей. Она наносится на кузов авто как самый верхний слой.

Краска будет наноситься на отдельные участки кузова автомобиля Фото: USPTO

Краска остается эластичной после высыхания. Благодаря этому ее легко снять и заменить.

Принцип работы технологии напоминает автомобильную пленку. Чтобы обеспечить визуальную безшовность, края краски будут запускать за края кузовных панелей.

Краску можно будет наносить несколькими слоями Фото: USPTO

Согласно патенту, последний слой будет наноситься поверх прозрачного слоя. Это позволит быстро избавляться от царапин, потертостей и сколов, независимо от их глубины.

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В Toyota отметили, что краска на отслаивающемся слое может содержать частицы ксилола, этилбензола или даже диоксида титана. Это обеспечит прочное, но отслаивающееся покрытие.

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