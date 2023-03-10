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Авто

Царапины и сколы больше не страшны: Toyota разработала уникальную краску для авто (фото)

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Фото: Toyota | Поврежденные участки лакокрасочного покрытия можно будет быстро снять и заменить

Новое покрытие позволит удешевить и упростить кузовной ремонт. Производство не будет усложнено, поэтому это не повлияет на стоимость автомобилей.

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Toyota разработали уникальную автомобильную краску, которая не боится царапин, потертостей и сколов. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

В Бюро по патентам и товарным знакам США поступила заявка от Toyota на регистрацию отслаивающейся автомобильной краски. При появлении дефектов лакокрасочного покрытия достаточно просто снять верхний слой краски и заменить его новым.

Новая автомобильная краска не должна существенно усложнить процесс производства новых моделей. Она наносится на кузов авто как самый верхний слой.

Инновационная краска Toyota Fullscreen
Краска будет наноситься на отдельные участки кузова автомобиля
Фото: USPTO

Краска остается эластичной после высыхания. Благодаря этому ее легко снять и заменить.

Принцип работы технологии напоминает автомобильную пленку. Чтобы обеспечить визуальную безшовность, края краски будут запускать за края кузовных панелей.

Инновационная краска Toyota Fullscreen
Краску можно будет наносить несколькими слоями
Фото: USPTO

Согласно патенту, последний слой будет наноситься поверх прозрачного слоя. Это позволит быстро избавляться от царапин, потертостей и сколов, независимо от их глубины.

Важно
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В Toyota отметили, что краска на отслаивающемся слое может содержать частицы ксилола, этилбензола или даже диоксида титана. Это обеспечит прочное, но отслаивающееся покрытие.

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