Подряпини та сколи більше не страшні: Toyota розробила унікальну фарбу для авто (фото)
Нове покриття дозволить здешевити та спростити кузовний ремонт. Виробництво не буде ускладнене, тож це не вплине на вартість автомобілів.
Toyota розробили унікальну автомобільну фарбу, яка не боїться подряпин, потертостей і сколів. Про це повідомили на сайті CarBuzz.
У Бюро з патентів і товарних знаків США надійшла заявка від Toyota на реєстрацію автомобільної фарби, що відшаровується. З появою дефектів лакофарбового покриття досить просто зняти верхній шар фарби та замінити його новим.
Нова автомобільна фарба має істотно ускладнити процес виробництва нових моделей. Вона наноситься на кузов авто як верхній шар.
Фарба залишається еластичною після висихання. Завдяки цьому її легко зняти та замінити.
Принцип роботи технології нагадує автомобільну плівку. Щоб забезпечити візуальну безшовність, краї фарби запускатимуть за краї кузовних панелей.
Згідно з патентом, останній шар наноситиметься поверх прозорого шару. Це дозволить швидко позбавлятися подряпин, потертостей і сколів, незалежно від їхньої глибини.Важливо
У Toyota зазначили, що фарба на шарі, що відшаровується, може містити частинки ксилолу, етилбензолу або навіть діоксиду титану. Це забезпечить міцне покриття, що відшаровується.
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