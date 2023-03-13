Кроссовер Tesla Model X сразился с суперкарами Ferrari и Lamborghini на прямой (видео)

Большой 1020-сильный электрокроссовер оказался достойным конкурентом лучшим суперкарам планеты на прямой. Результаты этой гонки оказались неожиданными.

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Заряженный электрокроссовер Tesla Model X Plaid сравнили на прямой с суперкарами Ferrari SF90 Stradale и Lamborghini Aventador SVJ. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Блогеры решили узнать, справиться ли 1020-сильный Tesla Model X Plaid с одними из лучших суперкаров планеты в драг-рейсинге. Электрокроссовер вмещает до шести человек, но способен поразить воображение своим разгоном с места.

Tesla Model X Plaid оснащается тремя электромоторами суммарной мощностью 1020 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Вес кроссовера составляет 2539 кг, что делает его самым тяжелым из тройки претендентов.

Под капотом Ferrari SF90 Stradale размещена гибридная силовая установка с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 и тремя электромоторами общей мощностью 1000 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Суперкар весит всего 1570 кг.

Lamborghini Aventador SVJ оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 770 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Вес трекового суперкара составляет 1525 кг.

В первом заезде с места на дистанцию 1/4 мили Tesla Model X Plaid не оставил шансов на победу своим соперникам. После плохого старта Ferrari SF90 Stradale все же смог вырваться на второе место, а Lamborghini Aventador SVJ приехал последним.

Во втором заезде на 1/4 мили ситуация изменилась. Ferrari SF90 Stradale все таки смог финишировать первым, оставив позади Tesla Model X Plaid. Lamborghini Aventador SVJ снова на третьем месте.

Третий заезд закрепил заявку Ferrari SF90 Stradale на победу в гонке. Разница с Tesla Model X Plaid на финише была едва заметна. Lamborghini Aventador SVJ по-прежнему остался в роле догоняющего.

В первом заезде с ходу на 1/2 мили Tesla Model X Plaid занял первое место. На второй позиции разместился Ferrari SF90 Stradale, а Lamborghini Aventador SVJ снова приехал последним.

Второй заезд с ходу на 1/2 мили закончился для Ferrari SF90 Stradale победой. Вторым финишировал Tesla Model X Plaid, а на третьем месте — Lamborghini Aventador SVJ.

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В итоге блогеры разделились во мнении насчет победителя. Тем не менее все признали тот факт, что шестиместный Tesla Model X Plaid является достойным конкурентом лучшим суперкарам планеты на прямой.

Ранее Фокус писал, что блогеры сравнили в драг-рейсинге пять поколений заряженного хэтчбека Honda Civic Type R.