Кросовер Tesla Model X змагався з суперкарами Ferrari та Lamborghini на прямій (відео)

Великий 1020-сильний електрокросовер виявився гідним конкурентом найкращим суперкарам планети на прямій. Результати цих перегонів виявилися несподіваними.

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Заряджений електрокросовер Tesla Model X Plaid порівняли на прямій із суперкарами Ferrari SF90 Stradale та Lamborghini Aventador SVJ. Відео заїзду опублікували на Youtube-каналі Carwow.

Блогери вирішили дізнатися, чи впорається 1020-сильний Tesla Model X Plaid з одними з найкращих суперкарів планети у драг-рейсингу. Електрокросовер вміщує до шести осіб, але здатний вразити уяву своїм розгоном із місця.

Tesla Model X Plaid оснащується трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к. с. і 1020 Нм крутного моменту. Вага кросовера становить 2539 кг, що робить його найважчим із трійки претендентів.

Під капотом Ferrari SF90 Stradale розміщена гібридна силова установка з 4,0-літровим турбованим двигуном V8 та трьома електромоторами загальною потужністю 1000 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Суперкар важить лише 1570 кг.

Lamborghini Aventador SVJ оснащується 6,5-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 770 к. с. і 720 Нм крутного моменту. Вага трекового суперкара складає 1525 кг.

У першому заїзді з місця на дистанцію 1/4 милі Tesla Model X Plaid не залишив шансів перемогти своїм суперникам. Після поганого старту Ferrari SF90 Stradale все ж таки зміг вирватися на друге місце, а Lamborghini Aventador SVJ приїхав останнім.

У другому заїзді на 1/4 милі ситуація змінилася. Ferrari SF90 Stradale все ж таки зміг фінішувати першим, залишивши позаду Tesla Model X Plaid. Lamborghini Aventador SVJ знову на третьому місці.

Третій заїзд закріпив заявку Ferrari SF90 Stradale на перемогу у гонці. Різниця з Tesla Model X Plaid на фініші була ледь помітною. Lamborghini Aventador SVJ як і раніше залишився у ролі наздоганяючого.

У першому заїзді з ходу на 1/2 милі Tesla Model X Plaid посів перше місце. На другій позиції розмістився Ferrari SF90 Stradale, а Lamborghini Aventador SVJ знову приїхав останнім.

Другий заїзд з ходу на 1/2 милі закінчився для Ferrari SF90 Stradale перемогою. Другим фінішував Tesla Model X Plaid, а на третьому місці Lamborghini Aventador SVJ.

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У результаті блогери розділилися на думці щодо переможця. Проте всі визнали той факт, що шестимісний Tesla Model X Plaid є гідним конкурентом найкращим суперкарам планети на прямій.

Раніше Фокус писав, що блогери порівняли у драг-рейсингу п'ять поколінь зарядженого хетчбека Honda Civic Type R.