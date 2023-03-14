В США поезд на полном ходу врезался в самоходный экскаватор (видео)

Грузовик с прицепом, на котором находился экскаватор, застрял на железнодорожном переезде. Водитель вовремя успел отбежать в сторону и не получил травмы.

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В американском городе Рингголд поезд на полном ходу врезался в самоходный экскаватор, который стоял на рельсах. Видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

Грузовик с экскаватором остановился прямо в центре железнодорожного переезда, когда шлагбаумы опустились из-за приближающегося поезда. Водитель поспешил выбраться и отсоединить прицеп, чтобы минимизировать ущерб.

Поезд столкнулся с прицепом и откинул его в сторону. К счастью, водитель успел отбежать в сторону.

Поезд получил повреждения носовой части, в том числе ведущего двигателя. Экскаватор был разбит еще сильнее и теперь нуждается в восстановлении.

Грузовик получил незначительные повреждения, так как водитель успел отсоединить от него прицеп, на который и пришелся удар. Сейчас полиция устанавливает детали инцидента.

Представитель местного округа заявил, что грузовики обычно не испытывают проблем на этом переезде. Тем не менее местный владелец бизнеса отметил, что грузовики уже застревали здесь раньше.

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