У США потяг на повному ходу врізався в самохідний екскаватор (відео)

Вантажівка з причепом, на якій знаходився екскаватор, застрягла на залізничному переїзді. Водій вчасно встиг відбігти убік та не отримав травми.

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В американському місті Рінгголд потяг на повному ходу врізався в самохідний екскаватор, який стояв на рейках. Відео опублікували на YouTube-каналі ViralHog.

Вантажівка з екскаватором зупинилася прямо в центрі залізничного переїзду, коли шлагбауми опустилися через потяг, що наближається. Водій поспішив вибратися та від'єднати причіп, щоб мінімізувати збитки.

Потяг зіткнувся з причепом і відкинув його убік. На щастя, водій встиг відбігти убік.

Потяг отримав пошкодження носової частини, зокрема провідного двигуна. Екскаватор був розбитий ще сильніше і тепер потребує відновлення.

Вантажівка зазнала незначних пошкоджень, оскільки водій встиг від'єднати від неї причіп, на який і припав удар. Наразі поліція встановлює деталі інциденту.

Представник місцевого округу заявив, що вантажівки зазвичай не мають проблем на цьому переїзді. Проте місцевий власник бізнесу зазначив, що вантажівки вже застрягали тут раніше.

Раніше Фокус писав, що у заповіднику дикої природи Кхао Анг Рю Най у Таїланді дорослий слон перевернув пікап.