BMW показали революционный автомобильный дисплей: он появится в 2025 году (видео)

BMW Panoramic Vision дебютирует на новых автомобилях модельного ряда Neue Klasse. Решение BMW предлагает принципиально новый взгляд на автомобильные информационно-развлекательные системы.

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BMW представили систему Panoramic Vision, которая включает революционный проекционный дисплей для автомобилей. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Новый дисплей впервые появится на будущих моделях Neue Klasse вместе с информационно-развлекательной системой BMW iDrive следующего поколения. Он призван превратить лобовое стекло в "проекционную поверхность".

На дисплее будет отображаться вся самая необходимая информация для водителя, включая скорость, время и мультимедийные данные. Это позволит ему всегда держать руки на руле и не отвлекаться от дороги.

Данные всегда будут оставаться читаемыми благодаря высокой интенсивности света и регулируемой контрастности. Помимо этого проекционный дисплей сможет взаимодействовать с окружающей средой в дополненной реальности для водителя и пассажиров.

BMW Panoramic Vision можно будет настроить под себя Фото: BMW

Panoramic Vision получит широкие возможности для кастомизации. Водитель сможет настроить систему под себя.

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В BMW подтвердили, что Panoramic Vision появится на автомобилях бренда уже в 2025 году. К этому времени систему хотят доработать.

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