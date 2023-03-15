BMW показали революционный автомобильный дисплей: он появится в 2025 году (видео)
BMW Panoramic Vision дебютирует на новых автомобилях модельного ряда Neue Klasse. Решение BMW предлагает принципиально новый взгляд на автомобильные информационно-развлекательные системы.
BMW представили систему Panoramic Vision, которая включает революционный проекционный дисплей для автомобилей. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Новый дисплей впервые появится на будущих моделях Neue Klasse вместе с информационно-развлекательной системой BMW iDrive следующего поколения. Он призван превратить лобовое стекло в "проекционную поверхность".
На дисплее будет отображаться вся самая необходимая информация для водителя, включая скорость, время и мультимедийные данные. Это позволит ему всегда держать руки на руле и не отвлекаться от дороги.
Данные всегда будут оставаться читаемыми благодаря высокой интенсивности света и регулируемой контрастности. Помимо этого проекционный дисплей сможет взаимодействовать с окружающей средой в дополненной реальности для водителя и пассажиров.
Panoramic Vision получит широкие возможности для кастомизации. Водитель сможет настроить систему под себя.Важно
В BMW подтвердили, что Panoramic Vision появится на автомобилях бренда уже в 2025 году. К этому времени систему хотят доработать.
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