BMW показали революційний автомобільний дисплей: він з'явиться у 2025 році (відео)

BMW Panoramic Vision дебютує на нових автомобілях модельного ряду Neue Klasse. Рішення BMW пропонує принципово новий погляд на автомобільні інформаційно-розважальні системи.

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BMW представили систему Panoramic Vision, яка враховує революційний проєкційний дисплей для автомобілів. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Новий дисплей уперше з'явиться на майбутніх моделях Neue Klasse разом з інформаційно-розважальною системою BMW iDrive наступного покоління. Він покликаний перетворити лобове скло на "проєкційну поверхню".

На дисплеї відображатиметься вся необхідна інформація для водія, враховуючи швидкість, час і мультимедійні дані. Це дозволить йому завжди тримати руки на кермі та не відволікатися від дороги.

Дані завжди залишатимуться можливими для читання завдяки високій інтенсивності світла та регульованій контрастності. Крім цього, проєкційний дисплей зможе взаємодіяти з навколишнім середовищем у доповненій реальності для водія і пасажирів.

BMW Panoramic Vision можна буде налаштувати під себе Фото: BMW

Panoramic Vision матиме широкі можливості для кастомізації. Водій зможе налаштувати систему під себе.

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У BMW підтвердили, що Panoramic Vision з'явиться на автомобілях бренду вже в 2025 році. На той час систему хочуть доопрацювати.

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