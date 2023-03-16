С каким цветом кузова покупают самые популярные автомобили в Украине

Чаще всего украинцы предпочитают нейтральные цвета кузова автомобилей — белый, серый и черный. Только в редких случаях новые авто были окрашены в яркие оттенки.

Related video

Эксперты рассказали, с каким цветом кузова чаще всего покупают самые популярные автомобили в Украине. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

В январе-феврале 2023 года в Украине купили 6,7 тысячи новых автомобилей. Украинцы в основном отдают предпочтение кроссоверам.

Renault Duster чаще всего покупали в белом цвете Фото: Renault

ТОП-5 самых популярных моделей авто в Украине за январь-февраль 2023 года:

Renault Duster — 574 авто; Suzuki Vitara — 307 авто; Volkswagen ID.4 — 264 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 241 авто; Mercedes-Benz GLE — 202 авто.

Бестселлер украинского рынка Renault Duster чаще всего покупали в заводском белом цвете. За два месяца было реализовано 305 таких авто. Также украинцы купили 232 кроссовера серого цвета.

Suzuki Vitara предпочитали в сером и белом цветах кузова. За январь-февраль было куплено 121 и 53 таких авто соответственно.

Электромобиль Volkswagen ID.4 чаще всего покупали в сером цвете. За два месяца украинцы приобрели 114 таких авто. Еще 85 электрокроссоверов были окрашены в белый цвет.

Премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado пользовался спросом в черном цвете (114 авто). Еще 47 автомобилей были окрашены в серый цвет, и еще 47 авто — в белый цвет.

Важно

В Украине могут ввести льготную растаможку авто для отдельной категории граждан

Еще один дорогой кроссовер Mercedes-Benz GLE украинцы предпочитали в черных и белых цветах. За январь-февраль было куплено 92 и 52 таких авто соответственно.

Ранее Фокус писал, что в Украине вскоре появится новый Citroen C4 X.