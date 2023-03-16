С каким цветом кузова покупают самые популярные автомобили в Украине
Чаще всего украинцы предпочитают нейтральные цвета кузова автомобилей — белый, серый и черный. Только в редких случаях новые авто были окрашены в яркие оттенки.
Эксперты рассказали, с каким цветом кузова чаще всего покупают самые популярные автомобили в Украине. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.
В январе-феврале 2023 года в Украине купили 6,7 тысячи новых автомобилей. Украинцы в основном отдают предпочтение кроссоверам.
ТОП-5 самых популярных моделей авто в Украине за январь-февраль 2023 года:
- Renault Duster — 574 авто;
- Suzuki Vitara — 307 авто;
- Volkswagen ID.4 — 264 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 241 авто;
- Mercedes-Benz GLE — 202 авто.
Бестселлер украинского рынка Renault Duster чаще всего покупали в заводском белом цвете. За два месяца было реализовано 305 таких авто. Также украинцы купили 232 кроссовера серого цвета.
Suzuki Vitara предпочитали в сером и белом цветах кузова. За январь-февраль было куплено 121 и 53 таких авто соответственно.
Электромобиль Volkswagen ID.4 чаще всего покупали в сером цвете. За два месяца украинцы приобрели 114 таких авто. Еще 85 электрокроссоверов были окрашены в белый цвет.
Премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado пользовался спросом в черном цвете (114 авто). Еще 47 автомобилей были окрашены в серый цвет, и еще 47 авто — в белый цвет.Важно
Еще один дорогой кроссовер Mercedes-Benz GLE украинцы предпочитали в черных и белых цветах. За январь-февраль было куплено 92 и 52 таких авто соответственно.
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