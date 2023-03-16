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Авто

С каким цветом кузова покупают самые популярные автомобили в Украине

Volkswagen, Volkswagen ID.4, Электрокары, Электромобили, Кроссоверы, Авто, Автомобили, Цвета, Продажи, Украина, Украинцы
Фото: Volkswagen | За два месяца украинцы купили 264 электромобиля Volkswagen ID.4

Чаще всего украинцы предпочитают нейтральные цвета кузова автомобилей — белый, серый и черный. Только в редких случаях новые авто были окрашены в яркие оттенки.

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Эксперты рассказали, с каким цветом кузова чаще всего покупают самые популярные автомобили в Украине. Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

В январе-феврале 2023 года в Украине купили 6,7 тысячи новых автомобилей. Украинцы в основном отдают предпочтение кроссоверам.

Renault Duster Fullscreen
Renault Duster чаще всего покупали в белом цвете
Фото: Renault

ТОП-5 самых популярных моделей авто в Украине за январь-февраль 2023 года:

  1. Renault Duster — 574 авто;
  2. Suzuki Vitara — 307 авто;
  3. Volkswagen ID.4 — 264 авто;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 241 авто;
  5. Mercedes-Benz GLE — 202 авто.

Бестселлер украинского рынка Renault Duster чаще всего покупали в заводском белом цвете. За два месяца было реализовано 305 таких авто. Также украинцы купили 232 кроссовера серого цвета.

Suzuki Vitara предпочитали в сером и белом цветах кузова. За январь-февраль было куплено 121 и 53 таких авто соответственно.

Электромобиль Volkswagen ID.4 чаще всего покупали в сером цвете. За два месяца украинцы приобрели 114 таких авто. Еще 85 электрокроссоверов были окрашены в белый цвет.

Премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado пользовался спросом в черном цвете (114 авто). Еще 47 автомобилей были окрашены в серый цвет, и еще 47 авто — в белый цвет.

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Еще один дорогой кроссовер Mercedes-Benz GLE украинцы предпочитали в черных и белых цветах. За январь-февраль было куплено 92 и 52 таких авто соответственно.

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