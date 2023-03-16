З яким кольором кузова купують найпопулярніші автомобілі в Україні

Найчастіше українці віддають перевагу нейтральним кольорам кузова автомобілів — білому, сірому та чорному. Тільки в окремих випадках нові авто були пофарбовані в яскраві відтінки.

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У січні-лютому 2023 року в Україні купили 6,7 тисячі нових автомобілів. Українці найчастіше віддають перевагу кросоверам.

Renault Duster найчастіше купували у білому кольорі Фото: Renault

ТОП-5 найпопулярніших моделей авто в Україні за січень-лютий 2023 року:

Renault Duster — 574 авто; Suzuki Vitara — 307 авто; Volkswagen ID.4 — 264 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 241 авто; Mercedes-Benz GLE — 202 авто.

Бестселер українського ринку Renault Duster найчастіше купували у заводському білому кольорі. За два місяці було реалізовано 305 таких авто. Також українці купили 232 кросовери сірого кольору.

Suzuki Vitara вибирали в сірому та білому кольорах кузова. За січень-лютий було куплено 121 та 53 таких авто відповідно.

Електромобіль Volkswagen ID.4 найчастіше купували у сірому кольорі. За два місяці українці придбали 114 таких авто. Ще 85 електрокросоверів було пофарбовано в білий колір.

Преміальний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado мав попит у чорному кольорі (114 авто). Ще 47 автомобілів було пофарбовано в сірий колір, і ще 47 автомобілів — у білий колір.

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Ще один дорогий кросовер Mercedes-Benz GLE українці купували у чорному та білому кольорах. За січень-лютий було придбано 92 та 52 таких авто відповідно.

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