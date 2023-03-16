Нестандартное решение: разрушенную дамбу починили при помощи двух пикапов (видео)

Решение хоть и показалось спорным, но оно помогло справиться с чрезвычайной ситуацией. Позже фермеры планируют достать свои пикапы из воды.

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В долине Сан-Хоакин в Калифорнии произошел прорыв дамбы, который фермеры решили починить при помощи двух пикапов. Видео опубликовали в Twitter.

В чрезвычайной ситуации часто приходится действовать быстро и нестандартно. В этот раз фермерам нужно было перекрыть поток воды в сады.

Мужчины решили насыпать земли в кузова своих пикапов и заткнуть ими брешь. В ролике Chevrolet Silverado въезжает в разлом дамбы, где уже стоит Ford F-150.

После этого остальную часть прорыва засыпали землей. Многие пользователи сперва скептически отнеслись к такому решению, но этот способ сработал.

Позже появилось новое фото дамбы, на котором прорыва больше нет. Фермеры планируют вытащить свои пикапы, когда вода отступит.

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Теперь многие пользователи спорят о том, заведутся ли пикапы после нескольких дней в воде. Сами фермеры больше довольны тем, что им удалось максимально быстро справиться с такой сложной ситуацией.

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