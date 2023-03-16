Нестандартне рішення: зруйновану греблю відремонтували за допомогою двох пікапів (відео)

Рішення хоч і здалося суперечливим, але допомогло впоратися з надзвичайною ситуацією. Пізніше фермери планують дістати пікапи з води.

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У долині Сан-Хоакін у Каліфорнії стався прорив греблі, який фермери вирішили відремонтувати за допомогою двох пікапів. Відео опублікували у Twitter.

У надзвичайній ситуації часто доводиться діяти швидко та нестандартно. Цього разу фермерам треба було перекрити потік води до садів.

Чоловіки вирішили насипати землі в кузови своїх пікапів і заткнути ними пролом. У ролику Chevrolet Silverado в'їжджає у розлом греблі, де вже стоїть Ford F-150.

Після цього решту прориву засипали землею. Багато користувачів спочатку скептично поставилися до такого рішення, але цей спосіб спрацював.

Пізніше з'явилося нове фото греблі, де прориву більше немає. Фермери планують витягти свої пікапи, коли вода відступить.

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Тепер багато користувачів сперечаються про те, чи заведуть пікапи після декількох днів у воді. Самі фермери задоволені тим, що їм вдалося максимально швидко впоратися з такою складною ситуацією.

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