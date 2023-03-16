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Авто

В Украине снизились цены на популярные подержанные автомобили — статистика

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Фото: Volkswagen | Средние цены на подержанные Volkswagen Passat в Украине в феврале снизились на 2,2%

Из 15 самых популярных моделей на вторичном рынке Украины подешевели 10. Также снизились средние цены на авто с пробегом во многих регионах.

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В Украине в феврале снизилась средняя стоимость многих популярных моделей подержанных авто. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом в Украине. Они поделились, как изменялись средние цены на популярные модели авто в феврале.

В феврале доля объявлений о продаже подержанных автомобилей по цене менее 10 тысяч долларов составила 77,1% Еще 49% предложений составляли авто стоимостью до 5000 долларов.

В сравнении с январем больше всего выросли доли подержанных автомобилей по цене до 1 тысячи долларов (с 9,7% до 10,1%) и 1-2 тысячи долларов (с 11,1% до 11,6%).

Средние цены на б/у автомобили в Украине в феврале

BMW 5 Series Fullscreen
В феврале цены на подержанные BMW 5 Series снизились на 7,7%
Фото: BMW

Средняя стоимость подержанных автомобилей в продаже в феврале 2023 года составила 5000 долларов. Это на 150 меньше, чем в январе.

Из 15 самых популярных моделей на вторичном рынке подешевели 10. Больше всего снизилась средняя цена BMW 5 Series (7,7%), ВАЗ 2106 (4,9%), Volkswagen Passat (2,2%) и BMW 3 Series (2,2%). Помимо этого подорожали две популярные модели на украинском рынке — Mercedes-Benz E-Class (4,8%) и Opel Astra (2%).

Средняя стоимость 15 самых популярных моделей авто в феврале:

  1. Volkswagen Passat — 6600 долларов (-2,2%);
  2. Skoda Octavia — 6800 долларов (-1,5%);
  3. Volkswagen Golf — 4800 долларов (-1%);
  4. ВАЗ 2109/21099 — 1500 долларов;
  5. Daewoo Lanos — 2500 долларов;
  6. ВАЗ 2106 — 750 долларов (-4,9%);
  7. Renault Megane — 6500 долларов (-0,8%);
  8. ВАЗ 2101 — 550 долларов (-0,9%);
  9. BMW 5 Series — 6000 долларов (-7,7%);
  10. Opel Astra — 4999 долларов (+2%);
  11. Mercedes-Benz E-Class — 5500 долларов (+4,8%);
  12. Ford Focus — 6027 долларов (-2%);
  13. BMW 3 Series — 5500 долларов (-2,2%);
  14. ВАЗ 2107 — 1050 долларов (-1,3%);
  15. Audi A6 — 6000 долларов.

Цены на подержанные авто по регионам

В Киеве и Киевской области средняя стоимость подержанных автомобилей оказалась самой высокой за февраль 2023 года. В этом регионе показатель составляет 6950 долларов.

Второе место по средней цене на авто с пробегом заняла Львовская область — 6350 долларов. Волынская область со средней стоимость 6300 разместилась на третьем месте.

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С каким цветом кузова покупают самые популярные автомобили в Украине
С каким цветом кузова покупают самые популярные автомобили в Украине

Средние цены на подержанные авто по регионам в феврале:

  • Киевская область и Киев — 6950 долларов (−0,7%);
  • Львовская область — 6350 долларов (−2,1%);
  • Волынская область — 6100 долларов (−3,2%);
  • Закарпатская область — 5900 долларов (−9,2%);
  • Ровенская область — 5900 долларов (+3,5%);
  • Луганская область — 5500 долларов (−3,1%);
  • Ивано-Франковская область — 5450 долларов (−2,7%);
  • Тернопольская область — 5400 долларов (−1,6%);
  • Черновицкая область – 5000 долларов (−3,8%);
  • Винницкая область — 4800 долларов (−3,0%);
  • Хмельницкая область — 4700 долларов (−6,0%);
  • Одесская область — 4700 долларов (−2,1%);
  • Днепропетровская область — 4700 долларов (+2,2%);
  • Житомирская область — 4650 долларов (−1,1%);
  • Полтавская область — 4339 долларов (−4,8%);
  • Сумская область — 4200 долларов (-6,7%);
  • Черкасская область — 4200 долларов (−6,7%);
  • Черниговская область — 4100 долларов (−4,7%);
  • Харьковская область — 4094 долларов (−4,8%);
  • Запорожская область – 4000 долларов (−7,0%);
  • Кировоградская область — 3500 долларов (+1,4%);
  • Николаевская область — 3499 долларов (+6,0%);
  • Донецкая область — 3000 долларов;
  • Херсонская область — 3000 долларов (+6,2%).

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали страны, из которых украинцы привезли больше всего поддержанных автомобилей за февраль.