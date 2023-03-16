В Украине снизились цены на популярные подержанные автомобили — статистика

Из 15 самых популярных моделей на вторичном рынке Украины подешевели 10. Также снизились средние цены на авто с пробегом во многих регионах.

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В Украине в феврале снизилась средняя стоимость многих популярных моделей подержанных авто. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Эксперты проанализировали данные о продажах автомобилей с пробегом в Украине. Они поделились, как изменялись средние цены на популярные модели авто в феврале.

В феврале доля объявлений о продаже подержанных автомобилей по цене менее 10 тысяч долларов составила 77,1% Еще 49% предложений составляли авто стоимостью до 5000 долларов.

В сравнении с январем больше всего выросли доли подержанных автомобилей по цене до 1 тысячи долларов (с 9,7% до 10,1%) и 1-2 тысячи долларов (с 11,1% до 11,6%).

Средние цены на б/у автомобили в Украине в феврале

В феврале цены на подержанные BMW 5 Series снизились на 7,7% Фото: BMW

Средняя стоимость подержанных автомобилей в продаже в феврале 2023 года составила 5000 долларов. Это на 150 меньше, чем в январе.

Из 15 самых популярных моделей на вторичном рынке подешевели 10. Больше всего снизилась средняя цена BMW 5 Series (7,7%), ВАЗ 2106 (4,9%), Volkswagen Passat (2,2%) и BMW 3 Series (2,2%). Помимо этого подорожали две популярные модели на украинском рынке — Mercedes-Benz E-Class (4,8%) и Opel Astra (2%).

Средняя стоимость 15 самых популярных моделей авто в феврале:

Volkswagen Passat — 6600 долларов (-2,2%); Skoda Octavia — 6800 долларов (-1,5%); Volkswagen Golf — 4800 долларов (-1%); ВАЗ 2109/21099 — 1500 долларов; Daewoo Lanos — 2500 долларов; ВАЗ 2106 — 750 долларов (-4,9%); Renault Megane — 6500 долларов (-0,8%); ВАЗ 2101 — 550 долларов (-0,9%); BMW 5 Series — 6000 долларов (-7,7%); Opel Astra — 4999 долларов (+2%); Mercedes-Benz E-Class — 5500 долларов (+4,8%); Ford Focus — 6027 долларов (-2%); BMW 3 Series — 5500 долларов (-2,2%); ВАЗ 2107 — 1050 долларов (-1,3%); Audi A6 — 6000 долларов.

Цены на подержанные авто по регионам

В Киеве и Киевской области средняя стоимость подержанных автомобилей оказалась самой высокой за февраль 2023 года. В этом регионе показатель составляет 6950 долларов.

Второе место по средней цене на авто с пробегом заняла Львовская область — 6350 долларов. Волынская область со средней стоимость 6300 разместилась на третьем месте.

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Средние цены на подержанные авто по регионам в феврале:

Киевская область и Киев — 6950 долларов (−0,7%);

Львовская область — 6350 долларов (−2,1%);

Волынская область — 6100 долларов (−3,2%);

Закарпатская область — 5900 долларов (−9,2%);

Ровенская область — 5900 долларов (+3,5%);

Луганская область — 5500 долларов (−3,1%);

Ивано-Франковская область — 5450 долларов (−2,7%);

Тернопольская область — 5400 долларов (−1,6%);

Черновицкая область – 5000 долларов (−3,8%);

Винницкая область — 4800 долларов (−3,0%);

Хмельницкая область — 4700 долларов (−6,0%);

Одесская область — 4700 долларов (−2,1%);

Днепропетровская область — 4700 долларов (+2,2%);

Житомирская область — 4650 долларов (−1,1%);

Полтавская область — 4339 долларов (−4,8%);

Сумская область — 4200 долларов (-6,7%);

Черкасская область — 4200 долларов (−6,7%);

Черниговская область — 4100 долларов (−4,7%);

Харьковская область — 4094 долларов (−4,8%);

Запорожская область – 4000 долларов (−7,0%);

Кировоградская область — 3500 долларов (+1,4%);

Николаевская область — 3499 долларов (+6,0%);

Донецкая область — 3000 долларов;

Херсонская область — 3000 долларов (+6,2%).

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали страны, из которых украинцы привезли больше всего поддержанных автомобилей за февраль.