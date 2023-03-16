В Україні знизилися ціни на популярні вживані автомобілі — статистика

Із 15 найпопулярніших моделей на вторинному ринку України подешевшали 10. Також знизилися середні ціни на авто з пробігом у багатьох регіонах.

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В Україні в лютому знизилася середня вартість багатьох популярних моделей уживаних авто. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

Експерти проаналізували дані про продаж автомобілів із пробігом в Україні. Вони поділилися, як змінювалися середні ціни на найпопулярніші моделі авто в лютому.

У лютому частка оголошень про продаж вживаних автомобілів за ціною менше 10 тисяч доларів склала 77,1%. Ще 49% пропозицій становили авто вартістю до 5 000 доларів.

Порівняно із січнем найбільше виросли частки вживаних автомобілів за ціною до 1 тисячі доларів (з 9,7% до 10,1%) та 1-2 тисяч доларів (з 11,1% до 11,6%).

Середні ціни на вживані автомобілі в Україні в лютому

У лютому ціни на BMW 5 Series знизилися на 7,7% Фото: BMW

Середня вартість уживаних автомобілів у продажу в лютому 2023 року склала 5 000 доларів. Це на 150 менше, ніж у січні.

З 15 найпопулярніших моделей на вторинному ринку подешевшали 10. Найбільше знизилася середня ціна BMW 5 Series (7,7%), ВАЗ 2106 (4,9%), Volkswagen Passat (2,2%) та BMW 3 Series (2, 2%). Крім цього, подорожчали дві популярні моделі на українському ринку — Mercedes-Benz E-Class (4,8%) і Opel Astra (2%).

Середня вартість 15 найпопулярніших моделей авто у лютому:

Volkswagen Passat — 6 600 доларів (-2,2%). Skoda Octavia — 6 800 доларів (-1,5%). Volkswagen Golf — 4 800 доларів (-1%). ВАЗ 2109/21099 — 1 500 доларів. Daewoo Lanos — 2 500 доларів. ВАЗ 2106 — 750 доларів (-4,9%). Renault Megane — 6 500 доларів (-0,8%). ВАЗ 2101 — 550 доларів (-0,9%). BMW 5 Series — 6 000 доларів (-7,7%). Opel Astra — 4 999 доларів (+2%). Mercedes-Benz E-Class — 5 500 доларів (+4,8%). Ford Focus — 6 027 доларів (-2%). BMW 3 Series — 5 500 доларів (-2,2%). ВАЗ 2107 — 1 050 доларів (-1,3%). Audi A6 — 6 000 доларів.

Ціни на вживані авто по регіонах

У Києві та Київській області середня вартість уживаних автомобілів виявилася найвищою за лютий 2023 року. У цьому регіоні показник становить 6 950 доларів.

Друге місце за середньою ціною на авто з пробігом посіла Львівська область — 6 350 доларів. Волинська область із середньою вартістю 6 300 розмістилася на третьому місці.

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Середні ціни на авто у регіонах у лютому:

Київська область та Київ — 6 950 доларів (-0,7%);

Львівська область — 6 350 доларів (−2,1%);

Волинська область — 6 100 доларів (-3,2%);

Закарпатська область — 5 900 доларів (−9,2%);

Рівненська область — 5 900 доларів (+3,5%);

Луганська область — 5 500 доларів (-3,1%);

Івано-Франківська область — 5 450 доларів (−2,7%);

Тернопільська область — 5 400 доларів (−1,6%);

Чернівецька область — 5 000 доларів (−3,8%);

Вінницька область — 4 800 доларів (−3,0%);

Хмельницька область — 4 700 доларів (−6,0%);

Одеська область — 4 700 доларів (-2,1%);

Дніпропетровська область — 4 700 доларів (+2,2%);

Житомирська область — 4 650 доларів (-1,1%);

Полтавська область — 4 339 доларів (-4,8%);

Сумська область — 4 200 доларів (-6,7%);

Черкаська область — 4 200 доларів (−6,7%);

Чернігівська область — 4 100 доларів (-4,7%);

Харківська область — 4 094 доларів (-4,8%);

Запорізька область — 4 000 доларів (−7,0%);

Кіровоградська область — 3 500 доларів (+1,4%);

Миколаївська область — 3 499 доларів (+6,0%);

Донецька область — 3 000 доларів;

Херсонська область — 3 000 доларів (+6,2%).

Раніше Фокус писав, що експерти назвали країни, з яких українці привезли найбільше вживаних автомобілів за лютий.