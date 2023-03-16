В Україні знизилися ціни на популярні вживані автомобілі — статистика
Із 15 найпопулярніших моделей на вторинному ринку України подешевшали 10. Також знизилися середні ціни на авто з пробігом у багатьох регіонах.
В Україні в лютому знизилася середня вартість багатьох популярних моделей уживаних авто. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.
Експерти проаналізували дані про продаж автомобілів із пробігом в Україні. Вони поділилися, як змінювалися середні ціни на найпопулярніші моделі авто в лютому.
У лютому частка оголошень про продаж вживаних автомобілів за ціною менше 10 тисяч доларів склала 77,1%. Ще 49% пропозицій становили авто вартістю до 5 000 доларів.
Порівняно із січнем найбільше виросли частки вживаних автомобілів за ціною до 1 тисячі доларів (з 9,7% до 10,1%) та 1-2 тисяч доларів (з 11,1% до 11,6%).
Середні ціни на вживані автомобілі в Україні в лютому
Середня вартість уживаних автомобілів у продажу в лютому 2023 року склала 5 000 доларів. Це на 150 менше, ніж у січні.
З 15 найпопулярніших моделей на вторинному ринку подешевшали 10. Найбільше знизилася середня ціна BMW 5 Series (7,7%), ВАЗ 2106 (4,9%), Volkswagen Passat (2,2%) та BMW 3 Series (2, 2%). Крім цього, подорожчали дві популярні моделі на українському ринку — Mercedes-Benz E-Class (4,8%) і Opel Astra (2%).
Середня вартість 15 найпопулярніших моделей авто у лютому:
- Volkswagen Passat — 6 600 доларів (-2,2%).
- Skoda Octavia — 6 800 доларів (-1,5%).
- Volkswagen Golf — 4 800 доларів (-1%).
- ВАЗ 2109/21099 — 1 500 доларів.
- Daewoo Lanos — 2 500 доларів.
- ВАЗ 2106 — 750 доларів (-4,9%).
- Renault Megane — 6 500 доларів (-0,8%).
- ВАЗ 2101 — 550 доларів (-0,9%).
- BMW 5 Series — 6 000 доларів (-7,7%).
- Opel Astra — 4 999 доларів (+2%).
- Mercedes-Benz E-Class — 5 500 доларів (+4,8%).
- Ford Focus — 6 027 доларів (-2%).
- BMW 3 Series — 5 500 доларів (-2,2%).
- ВАЗ 2107 — 1 050 доларів (-1,3%).
- Audi A6 — 6 000 доларів.
Ціни на вживані авто по регіонах
У Києві та Київській області середня вартість уживаних автомобілів виявилася найвищою за лютий 2023 року. У цьому регіоні показник становить 6 950 доларів.
Друге місце за середньою ціною на авто з пробігом посіла Львівська область — 6 350 доларів. Волинська область із середньою вартістю 6 300 розмістилася на третьому місці.Важливо
Середні ціни на авто у регіонах у лютому:
- Київська область та Київ — 6 950 доларів (-0,7%);
- Львівська область — 6 350 доларів (−2,1%);
- Волинська область — 6 100 доларів (-3,2%);
- Закарпатська область — 5 900 доларів (−9,2%);
- Рівненська область — 5 900 доларів (+3,5%);
- Луганська область — 5 500 доларів (-3,1%);
- Івано-Франківська область — 5 450 доларів (−2,7%);
- Тернопільська область — 5 400 доларів (−1,6%);
- Чернівецька область — 5 000 доларів (−3,8%);
- Вінницька область — 4 800 доларів (−3,0%);
- Хмельницька область — 4 700 доларів (−6,0%);
- Одеська область — 4 700 доларів (-2,1%);
- Дніпропетровська область — 4 700 доларів (+2,2%);
- Житомирська область — 4 650 доларів (-1,1%);
- Полтавська область — 4 339 доларів (-4,8%);
- Сумська область — 4 200 доларів (-6,7%);
- Черкаська область — 4 200 доларів (−6,7%);
- Чернігівська область — 4 100 доларів (-4,7%);
- Харківська область — 4 094 доларів (-4,8%);
- Запорізька область — 4 000 доларів (−7,0%);
- Кіровоградська область — 3 500 доларів (+1,4%);
- Миколаївська область — 3 499 доларів (+6,0%);
- Донецька область — 3 000 доларів;
- Херсонська область — 3 000 доларів (+6,2%).
Раніше Фокус писав, що експерти назвали країни, з яких українці привезли найбільше вживаних автомобілів за лютий.