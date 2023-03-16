Инженеры из Украины будут разрабатывать программное обеспечение для автомобилей будущего

Украинские инженеры примут участие в создании автомобилей следующего поколения, которые будут зависеть от программного обеспечения. В эти модели внедрят передовые технологии и инновационные решения.

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Концерн Stellantis расширил партнерство с украинской компанией по разработке программного обеспечения GlobalLogic. Об этом рассказали на сайте компании.

В концерн Stellantis входит более 15 крупных автомобильных брендов, среди которых Dodge, Jeep, Fiat, Citroen, Peugeot, Opel, Alfa Romeo и Maserati. Все они оснащаются передовыми технологиями.

GlobalLogic в основном будет работать над разработкой решений для платформ SDV. Благодаря им автомобили могут постоянно модернизироваться на протяжении всего жизненного цикла и запоминать предпочтения своих владельцев.

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В планы компаний входит создание автомобилей следующего поколения, которые будут зависеть от программного обеспечения. Они предложат улучшенный опыт вождения и технического обслуживания.

Stellantis намерены внедрить некоторые наработки GlobalLogic и в современные автомобили. Это поможет моделям, которые выпускаются сейчас, сохранять свою актуальность дольше.

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